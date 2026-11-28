Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que no respeten las reglas de giro en rotondas, si además tienen 16 puntos por infracciones

No respeten las reglas de giro en rotondas tiene consecuencias económicas y sobre la licencia de conducir, según el Decreto 779/95, que reglamenta la Ley Nacional de Tránsito 24.449.

El artículo 53 fija una multa de 300 Unidades Fijas (UF) y la quita de 4 puntos de la licencia de conducir en el sistema scoring.

En este marco, si además el conductor ya perdió 16 puntos, esa sanción lo deja sin puntos y puede derivar en la inhabilitación.

Cuáles son las reglas que establece el artículo 43

Por un lado, el artículo 43 de la Ley 24.449 establece cómo hay que hacer los giros y circular en rotondas.

Para realizar un giro debe respetarse la señalización y observar las siguientes reglas:

a) Advertir la maniobra con suficiente antelación, mediante la señal luminosa correspondiente, que se mantendrá hasta la salida de la encrucijada.

b) Circular desde treinta metros antes por el costado más próximo al giro a efectuar.

c) Reducir la velocidad paulatinamente, girando a una marcha moderada.

d) Reforzar con la señal manual cuando el giro se realice para ingresar en una vía de poca importancia o en un predio frentista;

e) Si se trata de una rotonda, la circulación a su alrededor será ininterrumpida sin detenciones y dejando la zona central no transitable de la misma, a la izquierda. Tiene prioridad de paso el que circula por ella sobre el que intenta ingresar debiendo cederla al que egresa, salvo señalización en contrario.

Por orden de la Ley 24.449, pueden inhabilitar la licencia de conducir a las personas que no respeten las reglas de giro en rotondas, si además tienen 16 puntos por infracciones. Generado con ChatGPT imagen ilustrativa | El Cronista Audiencias

Cuáles son las sanciones a quienes no respeten las reglas de giro en rotondas

Por el otro lado, el artículo 53 del Anexo 2 del Decreto 779/95, fija las sanciones para quienes no respeten las reglas de rotondas.

La penalización incluye dos consecuencias:

Multa de 100 a 300 UF .

Quita de 4 puntos de la licencia.

El valor de la UF no es igual en todo el país, ya que cada jurisdicción lo fija dentro de los límites de la ley. La UF equivale al precio del litro de nafta de mayor octanaje, por lo que el valor se actualiza.

Cuándo se pierde la licencia con 16 puntos menos

Cada conductor parte de 20 puntos, según el Sistema de Puntos de la Licencia Nacional de Conducir. Si ya perdió 16 por infracciones anteriores, le quedan 4. En este contexto, la falta en la rotonda descuenta exactamente esos 4 puntos. El saldo queda en cero y se activa la inhabilitación .

Los plazos dependen de cuántas veces se pierdan todos los puntos:

Primera vez: 60 días de inhabilitación.

Segunda vez: 120 días.

Tercera vez: 180 días, y el plazo se duplica en las siguientes.

En conclusión, no respetar las reglas establecidas por la Ley de Tránsito puede traducirse en costosas multas y también derivar en la inhabilitación para circular en vehículo.