Este miércoles, el pronóstico en Buenos Aires confirma lluvias durante el día y la noche. Y cuando el clima lo exige, los argentinos se vuelcan a la cocina con los clásicos de siempre: los buñuelos y las tortas fritas. Pero este fenómeno no solo se siente en la cocina: se ve, con precisión, en los datos que reúne Google Trends, la herramienta que mide la curiosidad en todo el mundo, en vivo y también a lo largo del tiempo. El gráfico de este miércoles 15 de abril muestra una radiografía exacta de nuestras costumbres: en apenas cuatro horas, la curva de interés por la palabra “receta” dibujó picos de 100 puntos, el valor máximo de popularidad en Google, acompañando rítmicamente la persistencia de las lluvias en la región más poblada de la Argentina. Cuando una búsqueda entra en estado de “Breakout”, Google nos indica que el interés creció de forma explosiva, es decir, que crece más del 5.000% en relación con el período anterior. Hoy, ese fenómeno tiene nombres propios: los buñuelos dulces y las tortas fritas con grasa son los términos que “rompieron” el termómetro apenas pasado el mediodía. Pudiendo buscar la receta de cualquier otro platillo, estos dos clásicos argentinos son el plan ideal cuando la lluvia cancela cualquier salida al aire libre: requieren tiempo y paciencia frente a la hornalla. A su vez, la disponibilidad y el bajo costo de los ingredientes hace mucho más fácil la preparación de estas exquisiteces. Y el reflejo de esto son los datos de las búsquedas que te estamos compartiendo. Que la pastafrola con aceite esté en este podio revela una conducta muy específica: con el agua golpeando la ventana, nadie quiere salir a comprar manteca. En la misma línea, al pensar en una merienda rendidora y sabrosa, el bizcochuelo esponjoso también se vuelve protagonista.