La pastafrola es uno de los clásicos más queridos de la cocina casera: simple, rendidora y cargada de tradición. Sin embargo, como toda preparación popular, también admite variantes que se adaptan a los tiempos y los bolsillos. Te compartimos una una versión práctica y cada vez más elegida: la pastafrola hecha con aceite. El aceite elimina pasos típicos de la pastelería con manteca, como el “arenado” o el control de temperatura de la grasa. A la vez, a diferencia de la manteca, el aceite mantiene la masa más húmeda durante más tiempo. El uso de aceite permite adaptar fácilmente la receta: se puede aromatizar con cítricos, especias o incluso usar aceites con perfil particular (como oliva suave) para variaciones más sabrosas. En un bol, batir el huevo con el azúcar hasta integrar. Agregar el aceite, la vainilla y la ralladura de limón. Añadir la harina de a poco hasta formar una masa suave. No es necesario amasar demasiado; solo unir hasta que quede homogénea. Dejar reposar la masa unos 15–20 minutos. Esto facilita estirarla, aunque no es indispensable. Cortar el dulce en cubos y calentarlo a fuego bajo con el agua hasta obtener una pasta untable. Estirar 2/3 de la masa y cubrir la base de un molde previamente aceitado. Con el resto de la masa, hacer tiras y colocarlas en forma de enrejado. Hornear a 180 °C durante 30–40 minutos, hasta que la masa esté dorada. Dejar enfriar antes de cortar para que el relleno tome consistencia.