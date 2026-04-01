Usar Google para buscar lo que queremos saber ya es un hábito cotidiano: ya sea por tradición o por un desafío personal, cada plato que se pone en la mesa llega con una búsqueda previa. Esa rutina, multiplicada por millones de personas, genera una huella digital que dice mucho sobre qué nos llama más la atención en cada momento y Google Trends es la herramienta que permite leer esa huella. Esta plataforma gratuita de Google sistematiza las búsquedas y las convierte en datos abiertos, mostrando qué consultan sus usuarios, con qué intensidad y desde qué región del país. El lomo wellington apareció como una de las consultas con crecimiento disruptivolo que Google clasifica como Breakout, es decir, un aumento tan abrupto que no puede expresarse en porcentaje—. Lo mismo ocurrió con la torta de ricota fácil. De todas maneras, y cómo puede verse en la imagen, el dato más llamativo del período es el protagonismo de la rosca de Pascua. De hecho, dos de las cinco consultas con mayor crecimiento fueron directamente sobre esta preparación: “receta de rosca de pascua fácil y esponjosa” registró un aumento de 3.750% respecto al período anterior, mientras que “receta rosca de pascua” llegó a 3.350%. Cabe señalar que estos porcentajes reflejan el volumen acumulado de búsquedas a lo largo del mes, no necesariamente una consulta sostenida día a día: la rosca se impone porque sumó más búsquedas que cualquier otra receta en el período, lo que en gran medida se explica por la concentración de interés en los días previos a Semana Santa. No todo fue Pascua. Entre los temas con mayor crecimiento del mes aparecen el guiso (+110%) y el arroz con pollo (+70%), dos recetas que no tienen nada de festivo pero sí mucho de estacional: con el frío que empieza a instalarse en marzo, los platos contundentes vuelven a ganar terreno en las búsquedas. Si se amplía la mirada a las posiciones 6 a 10 del ranking, el cuadro se completa con más clásicos para los días lluviosos: “tortas fritas receta fácil” (+3.100%), “receta de bolitas de fraile” (+140%) y “pastel de papa” (+150%). Y en el último lugar aparece algo que no es comida: “receta electrónica pami” (+120%), que nos define cómo una palabra como “receta” tiene más de un uso posible.