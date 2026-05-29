Los síntomas de la gripe aparecen de forma repentina e incluyen fiebre alta, escalofríos y dolores corporales.

Cuando una persona experimenta un malestar físico, Google suele convertirse en el primer recurso para intentar comprender qué le pasa al cuerpo. Aunque el buscador más usado de la Argentina dista mucho de ser un consultorio médico o una plataforma de diagnóstico válido, los datos de Google Trends reflejan de forma directa qué es lo que más inquieta a los internautas sobre su salud.

A través de Google Trends, la plataforma gratuita que permite conocer la popularidad relativa de un término y los temas que despiertan mayor interés, identificamos cuáles son los síntomas más googleados en la última semana y las dudas alrededor de éstos en plena temporada invernal.

Al analizar la palabra “síntomas” en Google Trends, los datos demuestran que las dudas de los usuarios se dividen en dos velocidades: las alertas puntuales e inmediatas del día y los temas más complejos que se instalan a lo largo de la semana.

¿Cómo funciona Google Trends?

Google Trends es una plataforma gratuitaque mide la popularidad relativa de un término. No muestra la cantidad exacta de personas que buscaron algo, sino que utiliza una escala de 0 a 100.

El valor 100 representa el pico máximo de popularidad mientras que el 0 significa que no hubo datos suficientes para ese término en ese momento, es decir, no hubo un volumen alto de búsquedas.

Gráfico de interés a lo largo del tiempo de Google Trends. Así se movieron las búsquedas de "síntomas" en las últimas 24 horas.

Como se ve en las imágenes que compartiremos más adelante, muchos términos aparecen con la etiqueta de “Aumento puntual”. En el mundo de Google, esto se conoce también como breakout y significa que una búsqueda crece más de un 5.000% de golpe.

El radar de las últimas 24 horas: el avance de la gripe

Al revisar las búsquedas recientes, la atención de los usuarios de Google estuvo enfocada en la temporada invernal y sus consecuencias en la salud.

Este es el apartado de Google Trends que exhibe las consultas relacionadas al término que estamos analizando.

Gripe A

Más allá de las bajas temperaturas, las noticias sobre el avance de este virus respiratorio influyen en los internautas. Las preguntas “cuáles son los síntomas de la gripe a” (+250%) y “qué síntomas tiene la gripe a” (+150%) escalaron en la última jornada. Podría inferirse que los usuarios buscan saber cómo diferenciar un cuadro gripal fuerte de un resfrío común .

Demencia frontotemporal

El crecimiento de esta búsqueda coincide con la reciente noticia que dio la familia Bruce Willis sobre donar el cerebro del actor a la ciencia para estudiar la demencia frontotemporal.

La búsqueda “Demencia frontotemporal síntomas” entró en categoría Breakout (crecimiento masivo y repentino).

Próstata inflamada

La búsqueda “síntomas de próstata inflamada” registró también un salto masivo en las últimas horas, una consulta orientada a la salud masculina.

Síntomas de gastritis

La búsqueda “síntomas de gastritis" cerró el grupo diario con un aumento del 60%, consolidando las dudas habituales sobre malestares digestivos comunes.

El mapa de interés

Google Trends también nos muestra en qué partes del país se destaca más una búsqueda que otra. El desglose geográfico exhibe que la preocupación por diferentes cuadros de salud no se distribuye de manera uniforme en el territorio argentino.

El mapa de interés de Google Trends muestra en qué partes del país fueron más googleados ciertos términos.

En el caso de las búsquedas de síntomas, el norte y la región de Cuyo lideraron la intensidad de las búsquedas:

Misiones se ubicó en el primer puesto del ranking nacional (valor 100).

El lote de las provincias con mayor movimiento relativo lo completan Catamarca (94), San Juan (89), Salta (86) y Corrientes (74).

Tengamos en cuenta que los datos que revela esta plataforma son valiosos para entender qué le preocupa a la gente en un momento determinado, pero no está de más recordar que son los especialistas quienes tienen que atender nuestra salud cuando notamos la prevalencia de ciertos síntomas.

Encontrar coincidencias entre un malestar corporal y los resultados de una plataforma digital puede generar alarmas innecesarias o una falsa sensación de seguridad.