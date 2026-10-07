Las lluvias están pronosticadas para este domingo.

En esta noticia ¿Por qué la alerta es naranja?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) elevó este miércoles a naranja la alerta por tormentas en distintas provincias del centro del país y advirtió que podrían registrarse fenómenos capaces de provocar daños.

La advertencia alcanza sectores de la provincia de Buenos Aires (incluido el AMBA), Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Pampa y San Luis, donde se espera el desarrollo de tormentas fuertes e incluso localmente severas durante el transcurso de la jornada.

De acuerdo con el pronóstico oficial, el avance de un sistema de baja presión, combinado con un elevado contenido de humedad y un marcado contraste térmico, favorecerá la formación de tormentas de gran intensidad sobre el centro del país. Hasta este martes la alerta era amarilla, pero con el transcurrir de las horas se la elevó a naranja por su intensidad.

¿Por qué la alerta es naranja?

El SMN explica que una alerta naranja significa que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente, por lo que recomienda mantenerse informado y extremar las precauciones.

En las zonas bajo este nivel de advertencia, las tormentas podrán estar acompañadas por:

Abundante caída de agua en cortos períodos.

Granizo de distintos tamaños.

Fuerte actividad eléctrica.

Ráfagas intensas, que en algunos casos podrían ser destructivas.

Fuente: SMN.

Además, se estiman precipitaciones acumuladas de entre 50 y 80 milímetros, aunque esos valores podrían superarse de manera puntual. En algunos sectores del norte del Litoral incluso podrían registrarse acumulados de entre 70 y 100 milímetros.

Las recomendaciones del SMN

Ante una alerta naranja, el organismo aconseja adoptar medidas preventivas para minimizar riesgos:

Permanecer en construcciones cerradas.

Evitar actividades al aire libre.

No refugiarse debajo de árboles ni postes de electricidad.

Mantenerse alejado de ríos, arroyos y zonas que puedan inundarse.

Asegurar los objetos que puedan ser desplazados por el viento.

Tener lista una mochila de emergencia con linterna, radio, documentos y teléfono cargado.

El organismo recordó además que el sistema de alertas se actualiza de manera permanente, por lo que recomendó consultar el pronóstico oficial antes de realizar actividades al aire libre o desplazamientos, especialmente en las provincias alcanzadas por la advertencia.