El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas de variada intensidad para la tarde de este miércoles en la Ciudad de Buenos Aires.

Según informó el organismo, las tormentas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y ráfagas intensas de viento.

El organismo advirtió que “se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros” de agua, que “podrían ser superados de manera puntual”.

Alerta amarilla: cuándo llegan las tormentas al AMBA y qué pasará con la temperatura

Para este miércoles 7 de octubre habrá una temperatura mínima de 14°, mientras que la máxima alcanzará los 17° con lluvias durante toda la jornada .

Para el jueves 8 se prevé cielo nublado y vientos del sudeste cambiando al este, aunque ya sin lluvias. Las marcas térmicas irán de los 14° a los 19°.

Para el viernes 9, previo al fin de semana largo, se anuncia cielo nublado y vientos del este rotando al sur. La temperatura se ubicará entre los 14° y 18°.

Qué día de la semana llegan las lluvias al AMBA

Las lluvias podrían llegar el miércoles 7, principalmente hacia la tarde y la noche, cuando aumentará la probabilidad de precipitaciones.

El resto de la semana se mantendrá mayormente estable, con baja o nula probabilidad de lluvias.