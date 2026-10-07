Lo que una persona elige vestir cada mañana comunica mucho más de lo que supone a simple vista .

La colorimetría cobró un rol central como disciplina para comprender el impacto visual e interpersonal de las prendas, dado que las tonalidades actúan a nivel subconsciente y pueden marcar la diferencia entre proyectar credibilidad y carisma o generar distanciamiento .

Dentro de la variedad cromática, existen tres colores neutros recurrentes entre quienes poseen un elevado coeficiente intelectual: el azul, el negro y el blanco .

Confianza, elegancia y claridad: qué transmite cada uno de los tres colores

La pedagoga Sandra Burgos, especialista en liderazgo emocional y autora del libro Tú dejas huellas, señala a través de su canal de YouTube que la colorimetría analiza la percepción física del color para orientar la elección de indumentaria, logrando armonía estética e incrementando el atractivo personal.

Por su parte, la psicóloga Ferreiro desglosa las lecturas emocionales asociadas a cada uno de estos tres tonos:

Azul : Vinculado al mar y al cielo, proyecta estabilidad, seguridad y confianza. Sin embargo, la especialista advierte que también puede comunicar frialdad o lejanía, siendo habitual recurrir a él de forma intuitiva en días de menor predisposición social.

Negro : Representa la elegancia, la sobriedad y la sofisticación cuando se lleva con estilo. No obstante, vestirse de negro de manera constante puede transmitir tristeza, aislamiento o proyectar una carga autoritaria que genera desconfianza.

Blanco: Simboliza pureza, inocencia y transparencia. Asimismo, aparece con frecuencia en personas que se abruman con facilidad y buscan sensación de amplitud o calma mental (como en el caso de pacientes que eligen vestirse exclusivamente de blanco para mitigar el estrés cotidiano).

Imagen ilustrada con Gemini

Por qué el color no define por sí solo a una persona

A pesar de los significados psicológicos atribuidos a la paleta de color, Ferreiro aclara que el tono de las prendas no determina de forma aislada la personalidad del individuo .

Para un análisis preciso sobre la imagen proyectada, resulta indispensable evaluar la actitud, la apariencia general y el modo en que se combinan las prendas.

Un atuendo donde predomina el negro pero incluye puntos o accesorios de color, por ejemplo, transmite conocimiento sobre moda y refleja sofisticación con un toque personal de glamour, alejándose de una imagen fría o distante.

Teoría de las 12 estaciones: cómo saber qué colores potencian tu imagen

Para determinar qué matices favorecen a cada persona, Sandra Burgos propone aplicar la “teoría de las 12 estaciones” , un método que evalúa tres variables fundamentales: tono, valor y saturación de la piel, el pelo y los ojos:

Pieles frías : Resaltan con tonalidades como el plateado, el gris y las distintas gamas de azul.

Pieles cálidas : Se ven favorecidas por tonos dorados, anaranjados y marrones.

Saturación según la mirada: Quienes poseen ojos de color uniforme suelen encajar en una saturación brillante, mientras que los ojos con mezcla de tonalidades responden mejor a una saturación suave.