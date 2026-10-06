La diva de 99 años se encontraba hospitalizada en el Sanatorio Mater Dei.

La icónica conductora Mirtha Legrand fue dada de alta este martes, a los 99 años, a casi un mes de haber sido internada en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro de neumopatía.

“La Sra. Mirtha Legrand ha recibido el alta médica de su internación, y se retiró de nuestro Sanatorio en su auto particular en compañía de su familia”, dice el parte médico oficial que se difundió este martes por la tarde.

Y completa: “A partir de ahora, continuará con la recuperación en su domicilio para volver a sus actividades. Agradecemos, junto a su familia, el cariño y respeto que le transmitieron durante su internación”.

Los últimos comunicados de salud emitidos por el centro de atención mostraban un panorama positivo para Legrand.

La diva de los almuerzos había sido hospitalizada el pasado 18 de septiembre por segunda vez en el mismo mes, ya que a principio de septiembre atravesó un episodio de bronquitis.

Los últimos comunicados de salud emitidos por el centro de atención mostraban un panorama positivo. El anterior, difundido el lunes 5 de octubre, indicaba que Mirtha evolucionaba “favorablemente de su cuadro clínico”.

Para esta instancia, la diva ya se encontraba en una habitación común, mientras continuaba con un proceso de rehabilitación en sesiones de kinesiología y nutricionales.