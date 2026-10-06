Las condiciones climáticas cambiarán el miércoles 7 de octubre por la llegada de una fuerte tormenta con ráfagas de viento que golpearán el Área Metropolitana de Buenos Aires.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla para la jornada por las lluvias y posible actividad eléctrica.

Cómo estará el clima el miércoles 7 en el Área Metropolitana de Buenos Aires

La alerta amarilla del SMN rige por posibles “fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad” que pueden generar interrupciones momentáneas de las actividades cotidianas.

Alerta amarilla emitida por el SMN para el miércoles 7 de octubre. SMN

La jornada comenzará con un cielo mayormente nublado y temperatura de 16°. Con el correr de las horas se desarrollarán tormentas que se intensificarán durante la tarde y se prolongarán hasta la noche.

Pronóstico del clima del SMN. SMN

El organismo meteorológico anticipó que las lluvias podrían estar acompañadas por fuerte actividad eléctrica, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos.

Para la alerta amarilla, el SMN emitió las siguientes recomendaciones:

Evitar salir.

Limpiar desagües y sumideros.

Tener precaución al conducir.

Desconectar electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cómo seguirá el tiempo después de las tormentas en Buenos Aires

Tras el paso de las tormentas, el tiempo mejorará de forma gradual durante el jueves. El SMN prevé el regreso de condiciones estables con un cielo parcialmente nublado, sin probabilidades de lluvias y con temperaturas de entre 13° y 20°.

Para el resto de la semana no se esperan nuevos fenómenos de importancia, por lo que las condiciones serán ideales para realizar actividades al aire libre.