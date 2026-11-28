El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este sábado 28 de noviembre en Tucumán, donde se esperan lluvias de variada intensidad y fenómenos que podrían presentarse con fuerza en distintos puntos del territorio.

La advertencia alcanza a toda la provincia, por lo que las zonas del norte, centro y sur estarán atravesadas por el frente de lluvias que se dará en el norte del país.

De acuerdo con el organismo, algunas tormentas podrían ser localmente fuertes y provocar abundantes precipitaciones en períodos cortos, además de ráfagas intensas, ocasional caída de granizo y frecuente actividad eléctrica. Los valores de lluvia acumulada podrían alcanzar los 40 milímetros, aunque no se descarta que ese registro sea superado de manera puntual.

Alerta amarilla por tormentas en todo Tucumán este sábado 28

La advertencia meteorológica de nivel amarillo indica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar inconvenientes, por lo que el SMN recomienda mantenerse informado sobre la evolución del tiempo.

La alerta meteorológica amarilla por tormentas en Tucumán. Fuente: Captura SMN | Composición El Cronista Audiencias

El pronóstico contempla lluvias y tormentas aisladas, algunas de ellas localmente fuertes, que podrían desarrollarse con abundante agua en lapsos breves. A esto se suman la posibilidad de granizo ocasional, actividad eléctrica frecuente y ráfagas fuertes de viento .

Cuánta lluvia se espera y qué fenómenos pueden registrarse

Según el informe oficial del SMN, los valores de precipitación acumulada se ubicarán entre los 20 y 40 milímetros, aunque podrían ser superiores en algunos sectores de la provincia. La concentración de agua en períodos cortos puede favorecer anegamientos temporarios en zonas vulnerables.

Además de las precipitaciones, las tormentas podrían estar acompañadas por ráfagas intensas y descargas eléctricas frecuentes, por lo que será importante tomar precauciones durante los momentos de mayor actividad.

Qué recomienda el SMN ante una alerta amarilla por tormentas

Ante este tipo de advertencias, el organismo aconseja evitar salir durante las tormentas, no sacar la basura para impedir obstrucciones en los desagües y retirar objetos que puedan ser desplazados por el viento. También recomienda mantenerse alejado de árboles y postes de electricidad, no refugiarse debajo de ellos y buscar un lugar seguro si comienza a llover con intensidad.

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