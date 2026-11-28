Caputo aseguró que no le preocupa la suba del dólar y minimizó la recesión técnica: “Es casi arbitraria”

La discusión sobre la recesión técnica volvió al centro de la agenda económica después de que el EMAE de septiembre mostrara un repunte mensual que no alcanzó para compensar las caídas acumuladas durante el año. Mientras el Gobierno relativiza esa definición y apuesta a una recuperación en el último trimestre, los analistas siguen buscando señales que permitan identificar si la actividad encontró un piso.

En ese debate, la industria ocupa un lugar relevante. El sector manufacturero tuvo una incidencia negativa en el EMAE de septiembre. El último dato oficial específico del sector y la medición de la capacidad instalada permiten dimensionar ese desempeño, antes de pasar al relevamiento privado de octubre.

El último índice de producción industrial manufacturero (IPI) del INDEC, correspondiente a septiembre, registró una caída de 1,8% interanual y acumuló un retroceso de 2,6% entre enero y septiembre. En la comparación mensual, la serie desestacionalizada avanzó 0,7% frente a agosto, aunque la tendencia-ciclo volvió a bajar 0,4%. La mejora mensual, por lo tanto, no alcanzó para revertir la caída acumulada de la actividad fabril.

La utilización de la capacidad instalada también mostró un avance mensual, pero quedó por debajo del nivel de un año atrás. En septiembre llegó a 60,1%, un punto porcentual más que en agosto y 1,3 puntos menos que en septiembre de 2025. La industria automotriz utilizó el 49,5% de su capacidad, frente al 57,1% de un año antes, una señal que anticipa parte de la debilidad que FIEL registró en esa rama en octubre.

Recesión técnica: qué muestran FIEL y Ferreres sobre la industria en octubre

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en octubre una caída de 4,3% interanual. De acuerdo con la información preliminar de la fundación, se trató del cuarto mes consecutivo de retroceso frente al mismo período del año anterior. En los primeros diez meses de 2026, la producción acumuló una contracción de 1,7% respecto de enero-octubre de 2025.

El informe de Orlando J. Ferreres & Asociados, por su parte, también registró una caída interanual de la producción industrial en octubre, aunque de menor magnitud. Según el IPI-OJF, la actividad manufacturera retrocedió 3% frente al mismo mes de 2025 y acumuló una baja de 2,6% en los primeros diez meses del año. La diferencia entre ambas mediciones también se observa en el acumulado: FIEL calculó una contracción de 1,7% para enero-octubre.

La comparación mensual muestra una diferencia entre los dos relevamientos. FIEL registró un avance de 0,2% en la serie desestacionalizada frente a septiembre, con lo que interrumpió cinco caídas consecutivas. Ferreres, en cambio, midió una contracción de 0,2% mensual, luego de dos meses con variaciones positivas.

FIEL resumió el escenario con una advertencia: “Las señales indican el tránsito por una fase de contracción de la industria”.

En su informe, Ferreres también advirtió que las perspectivas de una mejora industrial hacia el cierre del año se diluyeron. La consultora espera que la recomposición sea más lenta y desigual entre los sectores, en línea con el desempeño dispar que registró en octubre.

La industria automotriz y los bienes durables, entre los sectores más golpeados

Dentro de la industria, FIEL identificó a la producción automotriz como la rama con la mayor caída interanual en octubre. El retroceso alcanzó tanto a la fabricación de automóviles como de pick ups, mientras que las exportaciones de vehículos volvieron a contraerse y las ventas al mercado interno continuaron en descenso.

En el acumulado de enero a octubre, la industria automotriz registró una baja de 16,7%. También se destacaron las caídas de minerales no metálicos, con 6,3%, y de metalmecánica, con 3,6%.

Por tipo de bien, los bienes de consumo durable acumularon una contracción de 9,2% y los bienes de capital, de 7,7%. En contraste, los bienes de consumo no durable crecieron 1,3% en los primeros diez meses, impulsados principalmente por alimentos y bebidas.

FIEL identificó a la producción automotriz como la rama con la mayor caída interanual en octubre. Fuente: Foto: Archivo Cronista México.

El relevamiento de Ferreres también mostró fuertes retrocesos en ramas vinculadas con la inversión y la construcción. Maquinaria y equipo cayó 13,6% interanual en octubre y acumuló una baja de 17,5% en enero-octubre. En ese sector, la producción automotriz descendió 14,4% interanual, según los datos de Adefa citados por la consultora. También retrocedieron los minerales no metálicos, con una caída de 7,4% en octubre y de 4,1% en el acumulado.

Riesgo país y dólar: el debate sobre la actividad se cruza con la tensión financiera

La discusión sobre la recesión técnica se desarrolla, además, en medio de una semana de fuerte volatilidad financiera. Después de que el riesgo país superara los 1100 puntos durante la semana, este viernes cayó 121 puntos y cerró en 946 unidades, una baja del 11,3% que lo devolvió por debajo de la barrera de los 1000 puntos.

En el mercado cambiario, el dólar también mostró alivio en algunos segmentos. El dólar oficial cerró en $ 1625 para la venta en el Banco Nación, mientras que el mayorista terminó en $ 1605. El blue, por su parte, bajó a $ 1695.

El movimiento se produjo después de varias ruedas de presión sobre los activos argentinos. El riesgo país había alcanzado 1139 puntos en una medición intradiaria durante la semana, mientras que el dólar mayorista había superado por primera vez los $ 1600.

El ministro de Economía, Luis Caputo, atribuyó parte de la presión cambiaria al contexto internacional y afirmó que no le preocupa la suba del dólar. También descartó que el movimiento se traslade a los precios y defendió el equilibrio fiscal como un factor que limita ese impacto.