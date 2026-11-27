Extra de $ 113.000 para AUH en diciembre: cuánto cobran con posible aumento y Tarjeta Alimentar

Los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) pueden cobrar un extra de hasta $149.425 en concepto de la Tarjeta Alimentar si cumplen los requisitos.

En la misma línea, percibirán sus haberes con posible incremento de 2,17% en las fechas publicadas por la Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES).

Qué beneficiarios de la AUH cobran Tarjeta Alimentar

La Tarjeta Alimentar es una prestación que puede ser cobrada por los titulares de la AUH que tengan hijos de hasta 17 años.

Para su cobro no es necesario hacer ningún trámite, ya que se acredita mediante un cruce de información en la base de datos del organismo previsional.

Extra de $ 113.000 para AUH en diciembre: cuánto cobran con posible aumento y Tarjeta Alimentar. Archivo | Composición Chat GPT

La misma se acredita junto con el haber en la fecha de pago estipulada por el calendario. A diferencia del haber mensual de la asignación, no recibe incrementos mensuales. Su última actualización fue de 38% en mayo. Los importes varían según la cantidad de hijos:

Un hijo: $ 72.250.

Dos hijos: $ 113.299.

Tres hijos o más: $ 149.425.

Para conocer cuándo se acreditará tanto el haber como la Prestación Alimentar, se puede consultar el calendario en Mi ANSES. Tras ingresar con CUIL y Clave de la Seguridad Social, acceder al apartado “Hijos” y posteriormente a “Mis Asignaciones”.

Extra de $ 113.000 para AUH en diciembre: cuánto cobran con posible aumento y Tarjeta Alimentar.

De cuánto sería el aumento por movilidad para AUH

Al igual que el resto de las prestaciones pagadas por ANSES, la AUH incrementa mes a mes según la fórmula de movilidad. La misma toma como referencia el dato de inflación de dos meses atrás publicado por el INDEC.

Como el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de octubre fue de 2,17%, el aumento sería equivalente. El monto bruto pasaría a ser de $ 163.075,55.

Del total se acredita el 80% que equivaldría a $ 130.460,44. El resto aguardará la acreditación de escolarización y vacunación de los menores en concepto de la Libreta AUH.

Cuándo cobran los titulares de la AUH en diciembre

El cronograma de pagos de ANSES para diciembre 2026 indica que comenzarán los pagos a la AUH el 9 de diciembre. El calendario de organiza según la terminación del DNI de los beneficiarios: