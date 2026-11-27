Se aproximan tormentas este fin de semana: lluvias y ráfagas de viento en Salta y Jujuy.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó por el ingreso de una fuerte tormenta para el fin de semana al norte argentino.

Las provincias de Salta y Jujuy se verán afectadas por un temporal durante el sábado y domingo con lluvias y posibles ráfagas de viento.

Cómo estará el clima el fin de semana en Salta y Jujuy

El pronóstico del SMN anticipa un clima inestable durante el fin de semana en Salta y Jujuy.

En Salta, las tormentas llegarán durante la tarde del sábado 28 de noviembre. La jornada comenzará soleada, con 20°, pero con el correr de las horas aumentará la probabilidad de precipitaciones, que se ubicará entre el 10% y el 40%.

Se aproximan tormentas este fin de semana: lluvias y ráfagas de viento en Salta y Jujuy. Fuente: SMN

El domingo 29 de noviembre arrancará con 16° y cielo despejado. Hacia la tarde, el termómetro llegará a los 30° y volverán las condiciones inestables, con posibles tormentas.

En Jujuy se esperan dos jornadas de tiempo cambiante. Durante la tarde del sábado 28 de noviembre habrá lluvias y una máxima de 25°, mientras que durante la noche continuarán las precipitaciones y la marca térmica descenderá hasta los 19°.

El domingo 29 de noviembre comenzará soleado y con cielo despejado, pero el escenario cambiará durante la tarde, cuando se esperan nuevas lluvias y una temperatura de 28°.

Ola de calor en Buenos Aires con máximas de 34°, qué dice el pronóstico del SMN

Las temperaturas comenzarán a subir en la previa del fin de semana en la Ciudad de Buenos Aires. El viernes 27 de noviembre se espera una máxima de 32° durante la tarde, con cielo despejado. Por la noche, la marca térmica se ubicará en torno a los 25°, con nubosidad parcial.

El sábado 28 de noviembre habrá un leve descenso térmico durante las primeras horas, con 21°, aunque el calor volverá a intensificarse por la tarde y llegará a los 33°. Se esperan vientos de hasta 22 kilómetros por hora y no hay lluvias previstas.

El domingo 29 de noviembre será el día más caluroso del fin de semana, con una máxima de 34°. El pronóstico no anticipa precipitaciones para la jornada.