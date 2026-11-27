Un recipiente de vidrio con la mezcla de los tres ingredinetes.

Mantener un aroma agradable en la ropa y en los distintos ambientes del hogar no depende únicamente del lavado, ya que las telas también pueden absorber olores del entorno y perder la fragancia del suavizante con el paso de los días.

Frente a esto, existe un truco casero que permite preparar un aromatizante textil con tres productos habituales y aplicarlo directamente sobre las prendas una vez que están secas.

La propuesta consiste en mezclar suavizante para ropa, alcohol y agua en un envase con difusor, respetando determinadas proporciones para conseguir una preparación fácil de pulverizar. El procedimiento fue compartido en un video por el usuario Matycocinaok y también puede utilizarse en otros textiles del hogar, como las cortinas, para renovar su perfume sin tener que volver a lavarlos.

Para qué sirve mezclar suavizante, alcohol y agua

La combinación se utiliza como un aromatizante casero para telas, ya que el suavizante aporta la fragancia que habitualmente queda en la ropa después del lavado, mientras que el agua permite diluir el producto y facilita su aplicación con un rociador.

La mezcla depositada en un difusor para aplicar sobre ropa y telas. Fuente: Ilustración IA Chat GPT | El Cronista Audiencias

Una de las ventajas de este método es que permite aprovechar un producto que ya suele estar presente en el hogar y utilizarlo para perfumar prendas que llevan tiempo guardadas o que perdieron parte de su aroma original.

Un dato importante:

De todos modos, antes de aplicarlo sobre una superficie amplia, es conveniente probarlo en una zona poco visible para comprobar que no deje manchas ni altere el color de la tela.

Cómo preparar el aromatizante casero para la ropa

Para elaborar la mezcla se necesita un envase con difusor y tres ingredientes que deben incorporarse en cantidades específicas.

Según el procedimiento compartido en el video, la proporción recomendada es la siguiente.

50% de suavizante para ropa.

30% de agua.

20% de alcohol.

Primero hay que colocar el suavizante en el recipiente, agregar el agua y completar con el alcohol hasta alcanzar las proporciones indicadas. Después, se debe tapar el envase y agitarlo bien para que los tres componentes se integren antes de utilizar el preparado.

Cómo aplicar la mezcla en la ropa y las cortinas

Una vez lista, la preparación se puede pulverizar sobre las prendas cuando ya estén completamente secas, procurando mantener cierta distancia para distribuir el aromatizante de manera uniforme y evitar que la tela quede demasiado húmeda .

A su vez, el mismo procedimiento puede utilizarse en cortinas y otros textiles del hogar que admitan este tipo de aplicación, aunque siempre es recomendable hacer una prueba previa en un sector poco visible para verificar que la mezcla no provoque cambios en el tejido.