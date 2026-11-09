El organismo previsional difundió el calendario de pagos de noviembre con las fechas de depósitos según la terminación del DNI.

Los feriados previstos por la visita del papa León XIV modificaron el cronograma habitual de pagos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).

Por este motivo, los jubilados y pensionados deberán tener en cuenta una nueva fecha para recibir sus haberes de noviembre, que comenzará a acreditarse después de las jornadas sin actividad bancaria.

El organismo previsional difundió el calendario de pagos con las fechas de depósitos según la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada beneficiario.

Los primeros haberes se pagarán a partir del miércoles 11 de noviembre para algunos ciudadanos, por lo que se les aconseja corroborar los días de cobro asignados a través de la información oficial que mantiene actualizada la ANSES.

ANSES confirmó cuándo cobrarán los jubilados con DNI terminados en 1, 2, 3 y 4

De acuerdo con el cronograma oficial, los jubilados que cobran el haber mínimo y tienen DNI terminado en 0 serán los primeros en recibir sus depósitos, el miércoles 11 de noviembre.

Al día siguiente, el jueves 12, será el turno de los titulares cuyos documentos finalicen en 1 . En tanto, el viernes 13 de noviembre, se acreditarán los haberes para quienes tengan DNI terminados en 2, 3 y 4.

¿Cuándo cobran los jubilados y pensionados que cobran la mínima? (Foto: ANSES) ANSES

El calendario de pagos de la ANSES para los jubilados y pensionados que perciben la mínima se completa de la siguiente manera:

DNI terminados en 0: 11 de noviembre.

DNI terminados en 1: 12 de noviembre.

DNI terminados en 2, 3 y 4: 13 de noviembre.

DNI terminados en 5: 16 de noviembre.

DNI terminados en 6: 17 de noviembre.

DNI terminados en 7: 18 de noviembre.

DNI terminados en 8: 19 de noviembre.

DNI terminados en 9: 20 de noviembre

¿Cuánto cobrarán los jubilados de ANSES en noviembre con el aumento y el bono?

Durante noviembre, las jubilaciones y pensiones recibirán una actualización del 1,93%, correspondiente a la fórmula de movilidad calculada en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre.

Con este incremento, el haber mínimo quedará establecido en $444.158,46. Al sumar el bono extraordinario de $70.000, los jubilados que perciben la mínima cobrarán un total de $514.158,46.

Cabe recordar que los jubilados y pensionados que superen el haber mínimo también podrán acceder a un proporcional del bono hasta alcanzar los $514.158,46.

En esta línea, los otros valores previstos para noviembre son: