El papamóvil de León XIV tiene patente vaticana y un destino final que pocos esperaban.

La llegada de León XIV a la Argentina se transformó en un evento bisagra para el pueblo argentino y, mientras avanza la agenda del Papa, un vehículo concentra las miradas: el papamóvil que Toyota Argentina desarrolló junto a sus proveedores y que funciona como su transporte oficial durante la visita .

Cabe destacar que hay dos unidades: una para los traslados en Córdoba y otra para la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Las dos parten de una pick-up Toyota Hilux de cabina simple, con motor turbodiésel de 2.8 litros, transmisión automática y tracción 4x4. Pero no se parecen a la que se ve en la calle: llevan la estética de la nueva generación del modelo, que la marca develará en la primera semana de diciembre de 2026.

El proyecto se completó en siete semanas, a partir de los requisitos técnicos que envió la Santa Sede. La conversión estuvo a cargo de Vallé Equipamientos, una firma especializada en carrozados, que quitó la caja convencional y armó en su lugar un sector trasero pensado para el uso protocolar.

El resultado mide 5,50 metros de largo, 2,10 de ancho y 3,10 de alto, y mantiene una distancia entre ejes de 3085 milímetros. Está configurado para llevar hasta siete personas: dos en la cabina delantera y cinco en la parte de atrás. Allí, el asiento central queda reservado para León XIV, con dos auxiliares y espacio de circulación para el personal de acompañamiento.

Así luce el Papamóvil. Toyota Argentina

Con todos a bordo, la masa total estimada asciende a 2935 kilos. Por eso la suspensión tuvo que recalibrarse. Según la ficha técnica, el nuevo ajuste busca soportar el peso extra, conservar la altura de marcha y sostener el confort y la respuesta dinámica. Los neumáticos son 265/60 R18, una medida acorde a la mayor carga.

La cúpula, el elemento más llamativo

La pieza más grande es una cúpula de policarbonato transparente, de trazado curvo, montada sobre el sector trasero. Deja al Pontífice a la vista desde los laterales y el frente y, al mismo tiempo, funciona como techo. Por dentro tiene iluminación LED.

La estructura se analizó con el método de elementos finitos, una herramienta de ingeniería que simula cómo se reparten las fuerzas y las deformaciones en una pieza antes de fabricarla. Después se hicieron verificaciones funcionales sobre el vehículo. Lo que no se informó son los valores de resistencia ni los puntos de anclaje.

El papamóvil argentino de León XIV: lo que esconde la camioneta que lo traslada. Toyota Argentina

Tampoco hay blindaje. Según la información técnica distribuida, los materiales y la configuración responden a lo que pidió el Vaticano para esta misión. La cubierta transparente y la arquitectura abierta apuntan a favorecer el contacto visual en recorridos a baja velocidad.

¿Cómo se sube al vehículo?

El acceso al área papal es por atrás, con una escalera eléctrica que se opera con pulsadores de apertura y cierre. Se complementa con barandas integradas y plataformas laterales para el ascenso y el descenso.

El papamóvil argentino de León XIV: lo que esconde la camioneta que lo traslada. Toyota Argentina

El piso se adaptó para ofrecer una superficie de circulación segura, y las pisaderas traseras fueron diseñadas para soportar una carga vertical de 200 kilos, un dato clave porque ese sector puede usarse en las maniobras de asistencia al pasajero principal.

Así se ve por dentro el Papamóvil. Toyota Argentina

Ecocuero blanco y alfombra roja

En el interior se instalaron un asiento principal y dos auxiliares, tapizados en ecocuero blanco. El suelo está cubierto con tapizmel rojo y los revestimientos son de ABS, un plástico de ingeniería valorado por su resistencia a los impactos y su facilidad para dar forma a las piezas de terminación. Dentro del sector trasero también hay barandillas de seguridad.

El papamóvil argentino de León XIV: lo que esconde la camioneta que lo traslada. Toyota Argentina

Las dos unidades son blancas y llevan el escudo papal en ambos laterales, además de banderines del Vaticano con sus mástiles y soportes. La patente es S.C.V. 1, la sigla del Stato della Città del Vaticano.

Una vez terminada la visita, los vehículos serán donados a la Santa Sede. Según informó Toyota Argentina, quedarán bajo guarda y mantenimiento en el país, a disposición de lo que la Iglesia pueda requerir.