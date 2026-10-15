El Gobierno modificó la Libreta AUH (Asignación Universal por Hijo), mecanismo utilizado para que los titulares acrediten los requisitos de salud, vacunación y escolarización. La medida fue confirmada por la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social a través de la Resolución 508/2026 y comenzará a regir desde el 1 de noviembre.

El nuevo sistema permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos mediante el intercambio de información entre organismos públicos.

Cómo será la acreditación de la Libreta a partir de noviembre

Los beneficiarios de la asignación cobran el 80% del monto bruto cada mes y el 20% restante queda reservado a la presentación de la Libreta, documento que certifica los controles médicos y la escolaridad de los menores.

El nuevo mecanismo permitirá comprobar el cumplimiento de los requisitos a través de un intercambio seguro de información entre ANSES, la Secretaría de Educación y el Ministerio de Salud. De esta manera, la acreditación de las condicionalidades ya no dependerá exclusivamente de los formularios que presentan los titulares.

AUH de ANSES: qué cambia desde noviembre para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido. Fuente: Archivo

La información se verificará de acuerdo con la edad de los menores. Para los niños y adolescentes de 5 a 17 años, ANSES recibirá de forma automática los datos vinculados con el cumplimiento de las condiciones de educación y salud. Para los menores de hasta 4 años inclusive, se utilizará la información sanitaria para verificar los controles médicos y el cumplimiento del calendario de vacunación.

Antes de la implementación de estos mecanismos, las familias debían gestionar la Libreta AUH y solicitar que la escuela y el centro de salud completaran y certificaran los datos correspondientes para luego presentar la documentación ante ANSES.

Ahora, la presentación de la Libreta solo será necesaria cuando el Estado no pueda verificar de forma automática alguno de los requisitos. Si el cruce de información permite acreditar las condiciones exigidas, el trámite presencial y la certificación en papel dejan de ser necesarios.

AUH de ANSES: qué cambia desde noviembre para presentar la Libreta y cobrar el 20% retenido.

Qué pasa si ANSES no puede verificar los datos

La Libreta seguirá vigente para las familias cuyos datos no puedan validarse automáticamente. Las familias podrán acreditar el cumplimiento de los requisitos cuando ANSES no cuente con la información remitida por la Secretaría de Educación.

En estos casos, los beneficiarios deberán revisar la información faltante, completar las secciones y presentar el formulario a través de las vías habilitadas por el organismo.

Este trámite será clave para quienes tengan datos incompletos, registros desactualizados o dificultades para validar la información mediante el sistema automático.

De esta manera, aunque la nueva modalidad apunta a reducir los trámites presenciales, conviene verificar que los datos escolares y sanitarios están correctamente registrados.

Cuánto cobra la AUH en octubre

ANSES aplicó un aumento del 1,66% a las jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares a partir de octubre 2026. Esta medida fue establecida mediante la Resolución 283/2026, publicada en el Boletín Oficial.

El monto bruto de la AUH pasó a ser de $ 156.588, pero del total se liquidarán $ 125.270,40 y quedará retenido el 20% equivalente a $ 31.317,60.

En caso de la AUH por discapacidad, el valor general es de $ 509.863 por hijo. En estos casos, se pagará un haber neto del 80% equivalente a $ 407.890,40.