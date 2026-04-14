El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el ingreso de un frente de lluvias y nevadas que afectará al noroeste del país, con vientos intensos y un marcado descenso de las temperaturas. Si bien la alerta rige inicialmente para dos ciudades de Chile, el fenómeno también impactará en la cordillera de La Rioja, donde se esperan acumulados de nieve históricos para esta época del año. Meteored emitió una alerta por nevadas moderadas en la cordillera de las regiones chilenas de Antofagasta y Atacama. Sin embargo, según los mapas del pronóstico, el mal clima se extenderá hacia la cordillera riojana, con acumulados de hasta 1,4 centímetros de nieve. El evento estará acompañado por lluvias que comenzaron durante la madrugada de este martes y se prolongarán hasta la mañana del miércoles en forma de chaparrones. Para el resto de la semana, el pronóstico anticipa jornadas mayormente nubladas, con temperaturas máximas que rondarán los 27°C. El Servicio Meteorológico Nacional publicó el pronóstico extendido para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con varios días marcados por la inestabilidad: