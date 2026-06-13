Llega una helada histórica con ráfagas de viento de más de 100 km/h: habrá 48 horas de nevadas y alerta amarilla en Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó un ingreso de aire de origen antártico sobre la Patagonia que traerá uno de los períodos más fríos de lo que va del invierno .

Las temperaturas caerán de manera pronunciada entre el sábado y el domingo, con heladas intensas, nevadas en sectores cordilleranos y ráfagas que podrían superar los 100 km/h en puntos de la costa atlántica.

Cómo estará el clima en la Patagonia, según el Servicio Meteorológico Nacional

Según el informe oficial, la situación responde a un sistema de baja presión ubicado sobre el Atlántico, al oeste de las Islas Malvinas, que habilitará el ingreso de aire muy frío hacia la región.

La provincia más afectada será Santa Cruz, aunque el fenómeno también impactará en Chubut, Río Negro, Neuquén y Tierra del Fuego.

En tanto, las provincias con alerta amarilla son:

Santa Cruz : alerta amarilla por vientos.

Tierra del Fuego: alerta amarilla por vientos.

En Esquel se esperan mínimas de hasta 8°C bajo cero, mientras que Ushuaia podría registrar temperaturas máximas por debajo de los 0°C durante varios días seguidos.

Las alertas amarillas para este sábado 13 de junio. Servicio Meteorológico Nacional.

Se trata de un episodio de frío intenso que afecta a una región ya acostumbrada a los inviernos duros, pero con valores que se destacan incluso para esta época del año en Argentina.

Recomendaciones del SMN ante el alerta por viento y frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió recomendaciones para la población que se encuentra en las zonas afectadas por el alerta. Ante situaciones de viento intenso y temperaturas extremadamente bajas, las indicaciones son las siguientes:

Evitar salidas innecesarias durante las horas de mayor intensidad del viento, especialmente en zonas costeras y de la meseta patagónica.

No realizar actividades al aire libre en los momentos de mayor sensación térmica negativa.

Asegurar objetos sueltos en techos, patios y espacios al aire libre que puedan ser arrastrados por las ráfagas.

Extremar los cuidados con adultos mayores, niños y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

Abrigarse con varias capas de ropa al salir, cubriendo especialmente cabeza, manos y pies.

En caso de nevada intensa, evitar circular en vehículos por rutas de montaña o zonas de la cordillera sin el equipo adecuado.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales del Servicio Meteorológico Nacional.

Qué significa el alerta amarilla, según el SMN

El alerta amarilla es emitida por el Servicio Meteorológico Nacional cuando se prevén fenómenos meteorológicos que pueden resultar peligrosos para la población, aunque con una intensidad menor a la de un alerta naranja o rojo.

En el caso del alerta amarilla por viento, implica que se esperan ráfagas capaces de generar daños en estructuras débiles, interferir con el tránsito y dificultar actividades al aire libre.

Este tipo de alerta requiere atención y precaución. No implica una emergencia inmediata, pero sí la necesidad de estar preparado y seguir las recomendaciones oficiales.

Ante cualquier alerta, lo más importante es mantenerse informado y no subestimar las condiciones del clima en Argentina, especialmente en regiones como la Patagonia, donde los cambios pueden ser bruscos y las temperaturas pueden descender en pocas horas.

Cómo estará el clima en Ciudad de Buenos Aires, según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: