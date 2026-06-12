El Servicio Meteorológico Nacional emitió varias alertas por la llegada de una fuerte tormenta con caída de granizo que se extenderá a lo largo de 24 horas. Las condiciones climáticas traerán actividad eléctrica y ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora, indican los informes oficiales.

El complicado escenario meteorológico con constantes precipitaciones podría generar complicaciones en la circulación y la suspensión de actividades al aire libre, por lo que se recomienda revisar de forma frecuente el pronóstico del clima.

Qué provincias están bajo alerta por la llegada de tormentas

Según la información difundida por el SMN durante la noche del viernes ingresará un temporal. El fenómeno climático que afectará a la Patagonia montañosa este fin de semana está directamente impulsado por el ingreso de un frente frío con aire de origen polar.

Esta masa de aire ártico provocará una marcada inestabilidad en toda la región cordillerana, concentrando las precipitaciones principalmente en los sectores occidentales y de alta montaña de la provincia de Santa Cruz.

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La particularidad de este evento radica en su marcada brecha térmica según la altitud. Mientras que en las localidades y bases montañosas el termómetro permitirá que las precipitaciones caigan en forma de lluvias frías y persistentes, a medida que se asciende hacia las altas cumbres el aire polar congelará el agua instantáneamente, transformándola en nevadas.

El clima día a día para el fin de semana

Sábado 13 de junio: Será la jornada de mayor inestabilidad. Se registrarán lluvias continuas en las zonas bajas de la cordillera, acompañadas por intensas ráfagas de viento y un ambiente persistentemente húmedo y gélido. En los picos más altos, las nevadas comenzarán a acumularse con fuerza.

Domingo 14 de junio: El panorama mantendrá las condiciones de mal tiempo, sosteniendo las lluvias en los valles y las bases. Sin embargo, el aire polar se asentará de forma definitiva, lo que podría provocar que hacia el final del día las precipitaciones mixtas (agua/nieve) empiecen a descender a cotas más bajas, manteniendo los sectores de montaña totalmente cubiertos.

Cuándo regresan las lluvias a Buenos Aires

La semana en Buenos Aires comenzó nublada y con ocasional caída de agua. Durante la noche del sábado podrían ingresar lluvias al Área Metropolitana de Buenos Aires con vientos de hasta 50 kilómetros por hora.

Pronóstico del clima para CABA

Las bajas temperaturas, la humedad y la lluvia fueron una constante durante la semana. El pronóstico del clima indica que durante el viernes se mantendrá similar con mínimas de 8° por la mañana y una tarde soleada con 17°.

El sábado amanecerá nublado con 9° y posibles precipitaciones para la noche. El domingo ingresarán aires fríos del sur para dar una mínima de 4° y una tarde soleada.

Para el inicio de la próxima semana los vientos frescos serán una constante con mínimas de 5°.