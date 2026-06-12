Para las próximas horas se espera la llegada de un fenómeno que traerá lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura. (Foto: Archivo)

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) argentino mantiene la alerta climática vigente por la combinación de un frente frío y una posterior irrupción de aire polar durante este fin de semana que marcará un cambio importante en las condiciones meteorológicas respecto al jueves.

Según las previsiones, se esperan lluvias que podrían extenderse durante 24 horas entre el avance del sistema frontal y la persistencia de la inestabilidad en distintos sectores del país, así como también ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 45 km/h.

La ola polar llegará con lluvias intensas y un fuerte cambio de tiempo

El comienzo del segundo fin de semana de junio tendrá una mañana de viernes a puro sol, con proyecciones de empezar a nublarse por la tarde. Las temperaturas se moverán entre los 9 °C y los 17 °C.

Para las próximas horas se espera la llegada de un fenómeno que traerá lluvias, viento y un fuerte descenso de temperatura. (Fuente: Shutterstock)

El cambio más importante llegará durante el sábado, cuando un intenso frente frío avance sobre las provincias centrales de Argentina y genere un marcado deterioro de las condiciones meteorológicas.

El frente frío traerá vientos de hasta 45 km/h en Buenos Aires

Durante la mañana del sábado aumentará progresivamente la nubosidad en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

Luego del mediodía crecerán las probabilidades de lluvias en toda el Área Metropolitana de Buenos Aires. Aunque no se esperan acumulados significativos, las precipitaciones marcarán el inicio de un cambio mucho más profundo.

Con el avance del frente frío, el viento rotará al sector sur y comenzará a intensificarse. Las ráfagas podrían alcanzar entre 40 y 45 km/h hacia el final de la jornada, acompañando el ingreso de una masa de aire mucho más fría.

Cómo seguirá el tiempo tras la llegada del aire polar

La irrupción de aire polar provocará un descenso térmico muy marcado entre el sábado por la noche y el domingo.

Una particularidad será que las temperaturas más bajas del sábado se registrarían cerca de la medianoche y no durante el amanecer, con valores estimados entre 5 °C y 8 °C en el AMBA.

Para el domingo se espera una mañana muy fría, con temperaturas cercanas a 5 °C en la Ciudad de Buenos Aires y registros que podrían rondar 1 °C en sectores del conurbano.

Así estará el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional. (Foto: Archivo) Servicio Meteorológico Nacional

El lunes continuará el ambiente invernal, con mínimas de entre 0 °C y 5 °C y máximas que apenas alcanzarían los 14 °C antes de una gradual normalización de las temperaturas durante la próxima semana.

Qué se espera para los próximos días