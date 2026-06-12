Se adelanta la tormenta del siglo y trae un frío polar al AMBA: a qué hora llegarán las lluvias y cuánto durarán.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el foco puesto en un cambio brusco de temperatura que podría traer el regreso de las precipitaciones durante este fin de semana.

Un importante pulso de aire frío afectará el centro del país entre el sábado y el domingo. La nueva masa de aire avanzará con vientos del sector sur y traerá un fuerte descenso térmico al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

De este modo, el tiempo en Buenos Aires podría traer complicaciones en los próximos días.

La combinación de chaparrones , humedad elevada y cielo cubierto vuelve a ubicarse entre las principales preocupaciones para quienes planean actividades al aire libre este fin de semana largo.

Alerta por tormentas y chaparrones en Buenos Aires durante este fin de semana

Según el pronóstico, el sábado 13 de junio aparece como la jornada con mayores probabilidades de lluvias en Buenos Aires y el AMBA .

El sábado 13 de junio aparece como la jornada con mayores probabilidades de lluvias en Buenos Aires y el AMBA (Fuente: ChatGPT). ChatGPT - creada con IA

Los modelos meteorológicos indican que podrían registrarse lluvias y chaparrones de variada intensidad a partir de las primeras horas del día.

Cielo mayormente nublado, con una mínima de 9°C y vientos del sur de hasta 22 km/h.

Para la tarde y la noche se pronostican lluvias aisladas , con una probabilidad de precipitación de hasta un 70%.

Zona afectada: Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense.

Un importante pulso de aire frío afectará el centro del país entre el sábado y el domingo. La nueva masa de aire avanzará con vientos del sector sur y traerá un fuerte descenso térmico.

La máxima será de 14°C, con una sensación térmica influenciada por la humedad y la nubosidad persistente, y se esperan ráfagas del sector sur de hasta 50 km/h.

¿Cuándo terminan las lluvias y qué pronóstico hay para el fin de semana?

De acuerdo con la tendencia actual de varios modelos meteorológicos, la inestabilidad será una eventualidad en un finde semana con llegada de viento frío .

Viernes 12 : mínima de 8°C y máxima de 17°C, con neblinas durante la madrugada y la mañana. Para la tarde y la noche, el cielo estará parcial a mayormente nublado.

Sábado 13 : hay hasta un 70% de probabilidad de lluvias aisladas durante la tarde y la noche , con ráfagas de hasta 50 km/h. Mínima de 9°C y máxima de 14°C.

Domingo 14 : mínima de 4°C y máxima de 12°C, con cielo algo a parcialmente nublado.

El lunes 15 se anticipa con temperaturas entre 5°C y 15°C y cielo parcialmente nublado.

La semana estará marcada por las jornadas frías. El martes 16 la temperatura mínima caerá a 6°C, y la máxima alcanzará 16°C. Para el miércoles 17, el SMN informó condiciones similares, con mínima de 8°C y máxima de 15°C, aunque sin previsión de lluvias.