De acuerdo con el pronóstico meteorológico, varias localidades enfrentarán dos jornadas consecutivas marcadas por lluvias persistentes, tormentas y fuertes ráfagas de viento , en un escenario que podría complicar la circulación y las actividades al aire libre.

Las precipitaciones más importantes se concentrarán entre el jueves y el viernes, con acumulados significativos y probabilidades de lluvia que, en algunos casos, alcanzarán el 100%.

Alerta por lluvias intensas: dónde se esperan las tormentas más fuertes

Uno de los puntos más afectados será Puerto Iguazú, en Misiones, donde el pronóstico anticipa lluvias y tormentas durante buena parte del jueves 11.

Las probabilidades de precipitación oscilarán entre el 70% y el 100% durante gran parte de la jornada, mientras que las temperaturas se moverán entre los 15°C y los 21°C.

Además, se esperan vientos sostenidos con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Aunque las condiciones comenzarán a mejorar el viernes, todavía persistirá la posibilidad de lluvias aisladas durante la mañana y el mediodía.

SMN

Santiago del Estero también quedará bajo la influencia del temporal

La ciudad de Frías, en Santiago del Estero, registrará un panorama similar durante el jueves.

Las lluvias estarán presentes desde las primeras horas del día, con probabilidades de precipitación de entre el 40% y el 70%, acompañadas por abundante nubosidad y un marcado descenso térmico.

Para esa jornada se esperan temperaturas entre los 13°C y los 18°C, mientras que los vientos rotarán del sector sur con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Las condiciones comenzarán a estabilizarse recién a partir del viernes, aunque el cielo continuará mayormente cubierto durante gran parte del fin de semana.

Cómo seguirá el tiempo durante el fin de semana

Tras el paso de las tormentas más intensas, el pronóstico anticipa una mejora gradual en ambas regiones.

En Puerto Iguazú, el sábado y el domingo predominará la nubosidad variable con bajas probabilidades de precipitaciones y temperaturas máximas cercanas a los 21°C.

En Frías, en cambio, el sábado todavía podrían registrarse lluvias aisladas, aunque el domingo se espera una mejora más marcada, con máximas en torno a los 17°C.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé varios días con temperaturas frescas y condiciones relativamente estables en la Ciudad de Buenos Aires.

Jueves 11: mínima de 12°C y máxima de 17°C, con presencia de neblinas durante la madrugada y mejoras hacia la tarde.

Viernes 12: mínima de 8°C y máxima de 17°C, con cielo parcialmente nublado.

Sábado 13 : mínima de 9°C y máxima de 14°C, con probabilidad de lluvias aisladas durante la noche.

Domingo 14: mínima de 4°C y máxima de 12°C, con cielo parcialmente nublado y buena presencia de sol.

Lunes 15: mínima de 5°C y máxima de 15°C, con tiempo estable y nubosidad variable.

SMN

De esta manera, mientras el norte del país afrontará jornadas marcadas por las lluvias y tormentas, la Ciudad de Buenos Aires mantendrá condiciones mucho más tranquilas, con temperaturas típicas de esta época del año.