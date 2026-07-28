Arranca el episodio más peligroso del año: calor de hasta 42 °C, viento y riesgo extremo de incendios

La AEMET ha advertido que el aumento del viento previsto para este martes y miércoles podría dificultar las tareas de extinción de los incendios activos en el interior peninsular. El organismo alerta de que este fenómeno coincidirá con el inicio de la cuarta ola de calor del verano, un episodio que llevará las temperaturas hasta los 42 grados en varias zonas de España.

La situación meteorológica combina varios factores de riesgo. Al incremento de la velocidad del viento se sumarán el calor intenso y unas humedades relativas muy bajas, condiciones que elevarán el peligro de incendios hasta niveles muy altos o extremos en la mayor parte del país, incluidas las islas más montañosas de Canarias.

Además, este martes trece comunidades autónomas permanecen bajo aviso por altas temperaturas, seis de ellas en nivel naranja por riesgo importante, antes de que la nueva ola de calor cumpla oficialmente sus criterios a partir del miércoles.

Arranca el episodio más peligroso del año: calor de hasta 42 °C, viento y riesgo extremo de incendios EFE

La AEMET explica por qué el viento agravará el riesgo de incendios durante la ola de calor

El portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), Rubén del Campo, explicó que el viento del sur previsto para este martes y miércoles no será “especialmente intenso”, pero sí podrá complicar las labores de los equipos que trabajan en la extinción de los incendios forestales.

A esta situación se añaden temperaturas muy elevadas y una humedad ambiental muy reducida. Según la AEMET, la combinación de estos factores incrementará el peligro meteorológico de incendios hasta niveles muy altos o extremos en gran parte del territorio nacional.

Este escenario coincide con el comienzo de la cuarta ola de calor, que se prolongará, al menos, hasta el domingo y dejará máximas de hasta 42 °C en distintos puntos del país.

Trece comunidades están bajo aviso por calor y seis alcanzan el nivel naranja

La AEMET mantiene avisos por altas temperaturas en trece comunidades autónomas. En nivel naranja, considerado de peligro importante, se encuentran Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia y País Vasco.

En aviso amarillo permanecen Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Comunidad de Madrid, Navarra y La Rioja.

Las previsiones indican temperaturas de entre 36 y 38 grados en buena parte de la Península, mientras que en el suroeste peninsular y el valle del Ebro se alcanzarán entre 38 y 40 grados. Además, los termómetros podrán superar los 40 grados en zonas de los valles del Guadiana y del Guadalquivir.

La AEMET también prevé rachas muy fuertes de viento de levante en el Estrecho y la Campiña gaditana, donde podrán registrarse velocidades de entre 70 y 80 kilómetros por hora, además de temporal marítimo.

La AEMET vincula el aumento del peligro de incendios con el cambio climático

Durante su intervención, Rubén del Campo recordó que el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC) considera que el calentamiento provocado por la actividad humana favorece unas condiciones meteorológicas más propicias para los incendios forestales.

No obstante, precisó que el cambio climático no es el único elemento que influye en la aparición de grandes fuegos. También intervienen factores como la gestión del territorio, los usos del suelo, la acumulación de combustible vegetal y las igniciones provocadas por causas humanas.

“Como todos los grandes problemas, son muchas las aristas que confluyen”, señaló Del Campo.

El portavoz añadió que el cambio climático antropogénico ha incrementado el peligro meteorológico de incendios desde la década de 1980 en el suroeste de Europa. Las olas de calor más frecuentes, intensas y prolongadas, junto con la escasez de lluvias y la baja humedad, favorecen el secado rápido de la vegetación, facilitan su ignición y hacen que las llamas se propaguen con mayor rapidez.

Qué puede ocurrir durante los próximos días si persisten el calor y el viento

Arranca el episodio más peligroso del año: calor de hasta 42 °C, viento y riesgo extremo de incendios. EFE/ Cuenta oficial de X del Ministerio de los Ejércitos y de los Antiguos Combatientes Fuente: Cuenta oficial de X del Ministerio de los Ejércitos y de los Antiguos Combatientes Cuenta oficial de X del Ministerio de los Ejércitos y de los Antiguos Combatientes

La AEMET advierte de que cuanto más se prolongan los episodios de calor extremo, mayor es la probabilidad de que coincidan varios grandes incendios forestales en diferentes zonas del país al mismo tiempo.

En estas circunstancias, los incendios pueden convertirse en fuegos “más voraces”, capaces incluso de generar sus propias condiciones meteorológicas, lo que dificulta todavía más las tareas de extinción.

La combinación de viento, calor extremo, baja humedad y vegetación seca convierte el inicio de la cuarta ola de calor en un periodo de especial vigilancia para los servicios de emergencia y protección civil en buena parte de España.