Alerta Ola Polar: una fuerte tormenta y frente helado azotará a parte del país por 48 horas y hay pronóstico de nieve.

El Servicio Meteorológico Nacional mantiene alertas naranja por nevadas y alertas amarillas por viento que se extenderán durante al menos 48 horas, con lluvias intensas y ráfagas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora. El mal tiempo se mantendría, al menos, hasta el viernes, según los últimos informes oficiales.

El pronóstico anticipa un escenario complejo, con ráfagas de viento persistentes, momentos de fuerte actividad eléctrica y viento sostenido. Estas condiciones podrían generar complicaciones en la circulación y posibles interrupciones en servicios, especialmente en zonas bajas de la ciudad y áreas rurales cercanas.

Tormentas fuertes y lluvias intensas durante dos días

De acuerdo a la información difundida, parte de Río Negro, Chubut y Neuquén quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera.

Parte de Río Negro, Chubut y Neuquén quedarán bajo un período prolongado de inestabilidad climática, en la zona de la Cordillera y con alerta naranja por nevadas. Servicio Meteorológico Nacional

No se trata de una tormenta aislada, sino de un sistema que traerá nevadas continuas durante dos días, sin mejoras y sin una estabilización clara en el corto plazo. Es más, el clima inestable se extenderá a distintas zonas de la Patagonia.

El clima en la zona cordillerana de Neuquén mantiene una alerta naranja por nevadas y alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 40km/h y 60km/h.

El clima en la zona cordillerana de Río Negro mantiene una alerta naranja por nevadas y alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 40km/h y 60km/h.

En tanto, la zona cordillerana de Chubut mantiene alerta naranja por nevadas y alerta amarilla por ráfagas de viento de entre 40km/h y 60km/h.

Alerta del SMN y recomendaciones para la Cordillera

El SMN mantiene alertas meteorológicas activas para Río Negro, Chubut y Neuquén, lo que implica la posibilidad de fenómenos con capacidad de daño.

En este contexto, se aconseja evitar actividades al aire libre, asegurar elementos sueltos en patios y balcones, y no circular por calles inundadas.

Además, se pide especial atención a quienes deban viajar por rutas, ya que la combinación de nevadas intensas y viento fuerte puede reducir la visibilidad y volver peligrosa la conducción.

Estas provincias, sobre todo, sus zonas cordilleranas, se preparan para varios días marcados por el mal tiempo y la cautela.

Cómo estará el clima en Buenos Aires

En tanto, este fin de semana el clima en CABA, según el Servicio Meteorológico Nacional, será de la siguiente manera:

Jueves 11 : máxima de 16°C, mínima de 10°C, algo nublado durante la tarde-noche.

Viernes 12 : máxima de 17°C, mínima de 8°C, con neblina durante la mañana, parcialmente nublado durante la tarde y mayormente nublado durante la noche.

Sábado 13: máxima de 14°C, mínima de 9°C, mayormente nublado durante la mañana y con lluvias aisladas durante la tarde-noche.

Es decir que los días nublados de la semana poco a poco comenzarán a irse de CABA y el cielo comenzará a despejarse el domingo 14 de junio, donde se espera un cielo parcialmente nublado durante todo el día.