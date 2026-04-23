El otoño arrancó con fuerza en Argentina y las bajas temperaturas ya se hacen sentir. Junto con el cambio de estación ingresará una masa de aire frío que hará descender la sensación térmica hasta los 2° en algunas zonas de Buenos Aires. El Servicio Meteorológico informó que durante el fin de semana ingresará una masa de aire frío proveniente del sur a Buenos Aires. Las zonas que sufrirán las temperaturas más bajas serán las ubicadas al sur de la provincia. En específico, Sierra de la Ventana tendrá una mínima de 2°, mientras que otras localidades tendrán las siguientes sensaciones térmicas: El SMN publicó el pronóstico extendido para el resto de la semana: