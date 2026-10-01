El huracán Rachel mantiene en alerta a las costas del Pacífico con un temporal de lluvias intensas por más de tres días consecutivos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia especial ante la evolución del huracán Rachel, sistema que mantendrá un temporal prolongado de precipitaciones en diversas regiones de México este jueves 1 de octubre. De acuerdo con el organismo, la amplia circulación del ciclón provocará lluvias intensas y tormentas continuas durante más de tres días consecutivos en siete estados del territorio nacional .

La interacción de este fenómeno con canales de baja presión y la cercanía de la vaguada monzónica generará condiciones de riesgo en las costas y zonas interiores del occidente y sur del país, donde se esperan acumulados importantes de agua, ráfagas de viento y un fuerte oleaje.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, la amplia circulación del ciclón tropical provocará precipitaciones continuas y fuerte oleaje. SMN

¿Qué estados sufrirán lluvias por más de 3 días a partir de este jueves 1 de octubre?

El impacto del huracán Rachel se prolongará durante un periodo superior a las 72 horas a partir de este jueves 1 de octubre, afectando de manera constante a entidades del litoral del Pacífico y el noroeste. Los estados que registrarán lluvias intensas y tormentas continuas durante este lapso son:

Jalisco

Nayarit

Colima

Michoacán

Guerrero

Baja California Sur

Sinaloa.

Además, las autoridades del SMN detallaron en su sitio web que las precipitaciones se mantendrán vigentes con diferentes rangos de intensidad, destacando acumulados muy fuertes a intensos (75 a 150 mm) en zonas del norte y occidente, acompañados de chubascos frecuentes en los estados mencionados debido a la circulación sostenida del ciclón.

Autoridades llaman a extremar precauciones ante el acumulado de agua, rachas de viento y oleaje elevado derivados del huracán Rachel. SMN

Alerta por vientos de hasta 70 km/h

Junto a las precipitaciones, el sistema tropical generará condiciones marítimas peligrosas. El pronóstico del clima advierte sobre:

Ráfagas de viento : vientos de 40 a 50 km/h con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras del sur de Baja California Sur.

Oleaje severo: olas de 4.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California Sur, y de 2.0 a 4.0 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.

Temperaturas máximas y mínimas previstas

Mientras el temporal de tormentas afecta al litoral, el panorama térmico presentará marcados contrastes en el territorio nacional para esta jornada: