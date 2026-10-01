El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una advertencia especial ante la evolución del huracán Rachel, sistema que mantendrá un temporal prolongado de precipitaciones en diversas regiones de México este jueves 1 de octubre. De acuerdo con el organismo, la amplia circulación del ciclón provocará lluvias intensas y tormentas continuas durante más de tres días consecutivos en siete estados del territorio nacional.
La interacción de este fenómeno con canales de baja presión y la cercanía de la vaguada monzónica generará condiciones de riesgo en las costas y zonas interiores del occidente y sur del país, donde se esperan acumulados importantes de agua, ráfagas de viento y un fuerte oleaje.
¿Qué estados sufrirán lluvias por más de 3 días a partir de este jueves 1 de octubre?
El impacto del huracán Rachel se prolongará durante un periodo superior a las 72 horas a partir de este jueves 1 de octubre, afectando de manera constante a entidades del litoral del Pacífico y el noroeste. Los estados que registrarán lluvias intensas y tormentas continuas durante este lapso son:
- Jalisco
- Nayarit
- Colima
- Michoacán
- Guerrero
- Baja California Sur
- Sinaloa.
Además, las autoridades del SMN detallaron en su sitio web que las precipitaciones se mantendrán vigentes con diferentes rangos de intensidad, destacando acumulados muy fuertes a intensos (75 a 150 mm) en zonas del norte y occidente, acompañados de chubascos frecuentes en los estados mencionados debido a la circulación sostenida del ciclón.
Alerta por vientos de hasta 70 km/h
Junto a las precipitaciones, el sistema tropical generará condiciones marítimas peligrosas. El pronóstico del clima advierte sobre:
- Ráfagas de viento: vientos de 40 a 50 km/h con rachas de hasta 70 km/h en zonas costeras del sur de Baja California Sur.
- Oleaje severo: olas de 4.0 a 6.0 metros de altura en costas de Baja California Sur, y de 2.0 a 4.0 metros en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.
Temperaturas máximas y mínimas previstas
Mientras el temporal de tormentas afecta al litoral, el panorama térmico presentará marcados contrastes en el territorio nacional para esta jornada:
- Temperaturas máximas: ambiente caluroso a muy caluroso con registros de 35 a 40 °C en estados como Baja California Sur, Sinaloa y zonas del noroeste y sureste.
- Temperaturas mínimas: descenso térmico de 0 a 5 °C durante las madrugadas en zonas serranas del centro y norte del país.