Servicio Meteorológico Naciona, SMN, anunció su pronóstico extendido para este fin de semana con un frente frío que llegará a diversos estados del país.

Según informó el SMN y Conagua, el clima para este fin de semana estará marcado por lluvias de fuertes a intensas en distintas regiones de México, con especial atención en el norte, noreste, oriente, sur y sureste del país.

En línea con lo anterior, el SMN pronosticó que el frente frío número 1 permanecerá sobre el noreste, mientras otros sistemas favorecerán precipitaciones en buena parte del territorio nacional.

" Las lluvias fuertes a intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas, rachas de viento y caída de granizo", informó el Gobiern de México. SMN

Atención con el huracán Rachel en la escala 1

El huracán Rachel, según Conagua en su más reciente reporte, está en categoría 1 en la escala Saffir-Simpson y se localiza a 440 km/h al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, B.C.S.

El huracán Rachel continuará desplazándose hacia el oeste y alejándose de las costas mexicanas, aunque todavía generará lluvias fuertes en el sur de B.C.S. , así como vientos sostenidos de 150 km/h con rachas que llegan a los 180 km/h y oleaje elevado de entre 3 y 4 metros en zonas costeras del noroeste y occidente.

Pronóstico del clima para este fin de semana 3 y 4 de octubre. SMN

Pronóstico de clima para el sábado 3 de octubre: lluvias muy fuertes

Para el sábado, el frente frío número 1 se extenderá con características de estacionario sobre el noreste de México y provocará lluvias muy fuertes en zonas de Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila y San Luis Potosí.

Atención con la onda tropical que traerá lluvias con chubascos. Según el SMN, una circulación ciclónica y una vaguada en niveles altos, canales de baja presión y la onda tropical número 42 favorecerán lluvias de chubascos a intensas en el occidente, centro, oriente, sur y sureste.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm: Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Campeche.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Guerrero, Puebla y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Durango, Sinaloa, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Colima, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán.

El reporte del SMN indicó que las lluvias fuertes a intensas podrían presentarse con descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo, además de provocar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

El SMN también prevé oleaje de hasta 4 metros en la costa de Baja California Sur y de hasta 3 metros en costas de Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán y Guerrero.

Pronóstico del clima el domingo 4 de octubre

El domingo, el frente frío número 1 será reforzado por una masa de aire frío sobre el norte y noreste del país, con lluvias intensas y un descenso de temperatura en esas regiones durante el periodo de pronóstico. El sistema también favorecerá viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz, mientras que otros sistemas mantendrán las lluvias en el centro, occidente, oriente, sur y sureste.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas de 75 a 150 mm: Tamaulipas, Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas.

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 mm: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Puebla, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 mm: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Tlaxcala.

Canales de baja presión, circulación ciclónica y el huracán Rachel reforzarán el potencial del clima frío este fin de semana. SMN

El huracán Rahel se mantrendá pero se alejará de las costas mexicanas

El Gobierno de México y sus autoridades indiaron que el huracán Rachel continuará alejándose de costas nacionales y prevé que deje de afectar al país durante la tarde del domingo 4 de octubre.

Persistirán lluvias en Baja California Sur, además de oleaje de 2 a 3 metros en costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima y Oaxaca.

Por otro lado, sigue el frente frío y viento; se prevén rachas de viento y viento de componente norte en las costas de Tamaulipas y Veracruz; las lluvias también podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El SMN también pronostica temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Puebla podrían registrar temperaturas mínimas de entre 0 y 5 °C durante la madrugada del lunes.