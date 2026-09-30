El Servicio Meteorológico Nacional vigila la trayectoria del ciclón Rachel, responsable de las lluvias intensas en el occidente del país.

De acuerdo con el último reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el clima en México se verá fuertemente alterado durante este miércoles debido a la presencia del ciclón tropical Rachel frente a las costas de Jalisco, en combinación con el monzón mexicano y la aproximación de un frente frío. Las autoridades alertaron sobre el desarrollo de lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en diversas regiones del territorio nacional.

Las condiciones atmosféricas actuales también afectarán a estados como Michoacán, Colima, Nayarit, Guerrero y Oaxaca, donde confluyen sistemas tropicales y canales de baja presión. Ante este panorama, el pronóstico advierte sobre posibles encharcamientos, crecidas de ríos e inundaciones en zonas bajas, por lo que se recomienda a la población extremar precauciones y mantenerse informada mediante los canales oficiales.

Mientras el temporal de lluvias azota varias regiones, el noreste y la península mantendrán temperaturas calurosas de hasta 40 °C. SMN

¿Dónde lloverá con mayor intensidad este miércoles 30 de septiembre?

Las precipitaciones se presentarán en diferentes rangos de intensidad según la región afectada. El SMN detalló la distribución de las lluvias intensas y tormentas para este miércoles:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Michoacán (costa), Jalisco (sur), Colima, Guerrero (costa y suroeste) y San Luis Potosí (norte, centro y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Zacatecas (centro y norte), Nayarit (sur), Estado de México (suroeste), Coahuila (norte, centro y sur), Nuevo León (centro, norte y sur), Tamaulipas (norte y oeste), Oaxaca (suroeste), Chiapas (centro, este y sur), Campeche (sur y norte), Yucatán (centro y sur) y Quintana Roo (este y norte).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Sinaloa (sur), Durango (sur), Guanajuato (norte y este), Querétaro (centro y norte), Hidalgo (norte y suroeste), Tlaxcala, Ciudad de México, Morelos, Puebla (sureste), Veracruz (sur, norte y centro) y Tabasco (este y sureste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sonora, Chihuahua y Aguascalientes.

Los motivos principales de las lluvias: ciclón Rachel y canales de baja presión

El principal causante del temporal en el occidente del país es el ciclón tropical Rachel, cuya circulación genera humedad y bandas nubosas que impactan de forma directa en las costas del Pacífico.

De forma simultánea, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera, una vaguada en altura y el monzón mexicano sobre el norte y noroeste refuerzan las precipitaciones y los vientos intensos.

Por otro lado, canales de baja presión en el interior de la república y el ingreso de humedad desde el océano Pacífico provocarán chubascos y tormentas en el centro, oriente y sureste del territorio nacional, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

Vientos fuertes y posible caída de granizo

El paso de estos sistemas meteorológicos también traerá consigo rachas de viento significativas y riesgo de granizo. Las autoridades enfatizan que las tormentas eléctricas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y rachas capaces de derribar árboles y anuncios publicitarios.

Las categorías de viento previstas son:

Rachas de 70 a 90 km/h : costas de Jalisco y Colima.

Rachas de 50 a 70 km/h : Michoacán (oeste) y Oaxaca (costa).

Rachas de 50 a 60 km/h : Tamaulipas.

Rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Estado de México, Puebla, Veracruz, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y costas de Guerrero y Chiapas.

Costas en alerta: se registran olas de hasta 6 metros y rachas de viento de hasta 90 km/h en Jalisco y Colima por el paso del ciclón. SMN

Temperaturas máximas y mínimas previstas

A la par de las lluvias intensas, el ambiente caluroso persistirá en el noreste, oriente y la península de México. Los rangos térmicos esperados son:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C : Baja California (noreste), Sinaloa, Durango (noreste), Sonora (noroeste), Coahuila, Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte), Veracruz, Tabasco, Oaxaca (este), Chiapas (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C : Baja California Sur, Chihuahua, Zacatecas (norte), Aguascalientes, Jalisco, Nayarit, Colima, Michoacán, Guerrero y Morelos.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C (madrugada): Zonas serranas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Oaxaca, Tlaxcala y Puebla.

Pronóstico de lluvias para las próximas 48 horas

Durante los días jueves 1 y viernes 2 de octubre, el ciclón tropical Rachel continuará desplazándose paralelo a las costas del Pacífico central mexicano.

Esto mantendrá la probabilidad de lluvias puntuales intensas en estados como Durango, Zacatecas, Sinaloa y Jalisco, mientras que el monzón mexicano y canales de baja presión seguirán generando precipitaciones constantes en el norte, noreste, centro y oriente de México.