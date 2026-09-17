Un nuevo frente ingresará este viernes 18 de septiembre a la Patagonia y disparará ráfagas de viento que, según confirmó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), podrán superar los 80 km/h.

El fenómeno llegará acompañado de un marcado ascenso térmico que, en el norte patagónico, rozará los 29°C.

El organismo emitió una alerta amarilla por viento fuerte que regirá durante la tarde del viernes en el sur de Chubut y el centro-norte de Santa Cruz .

Se trata del segundo sistema frontal de la semana, luego del que atravesó la región el miércoles.

¿Qué zonas alcanza la alerta amarilla del SMN?

Según el reporte oficial, el viento soplará del sector oeste con una velocidad sostenida de entre 40 y 60 km/h, con ráfagas que podrán superar los 80 km/h en los momentos de mayor inestabilidad.

Las jurisdicciones bajo alerta son:

Departamento Escalante (Comodoro Rivadavia y Rada Tilly)

Departamento Sarmiento y Departamento Río Senguer

Sudoeste de Florentino Ameghino, en Chubut

Lago Buenos Aires, Río Chico, Deseado y Magallanes, en Santa Cruz

El SMN advirtió que el nivel amarillo implica riesgo de inconvenientes en la vía pública, dificultades para circular en rutas de meseta y posibles desprendimientos en estructuras expuestas.

Llega un frente de calor que atravesará la zona el viernes 18: ráfagas de más de 80 km/h y temperaturas de hasta 29 °C en la Patagonia. Freepik

Cómo sigue el pronóstico extendido en la Patagonia

Antes de la llegada del frente, el jueves funcionó como jornada de transición entre los dos sistemas. Sobre el norte patagónico ya se instaló una masa de aire más cálida, que preparó el terreno para las temperaturas elevadas del viernes.

Trelew podría llegar a los 25°C, Viedma a 26°C y Neuquén se ubicaría entre 26 y 27°C. Rincón de los Sauces, en el norte neuquino, es la localidad que más se acercaría a los 29°C previstos.

El contraste con el sur será marcado: Ushuaia apenas rondará los 6°C, con probabilidad de lluvias, mientras que en la cordillera de Santa Cruz no se descartan nevadas ni alguna tormenta aislada antes del paso del frente.

Ante este panorama, el SMN recomendó evitar actividades al aire libre durante las horas de mayor viento, asegurar objetos que puedan volarse, como macetas, sillas o toldos, y extremar las precauciones al manejar en rutas de meseta o zonas costeras expuestas.