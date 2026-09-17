El débito se realiza directamente desde la cuenta sin necesidad de recarga previa. (Foto: Banco Provincia)

Cuenta DNI incorporó una nueva función para quienes utilizan el transporte público desde el celular.

La billetera digital de Banco Provincia ya permite pagar viajes mediante un código QR, sin utilizar una tarjeta física ni realizar una recarga previa.

La herramienta ya está disponible en toda la red de subtes de la Ciudad de Buenos Aires y en numerosas líneas de colectivos del AMBA y de distintos municipios bonaerenses. El importe se debita directamente del dinero disponible en la cuenta.

Cómo pagar el transporte con QR desde Cuenta DNI

Para utilizar esta nueva modalidad, las personas usuarias deben generar un código QR desde la aplicación y acercarlo al lector habilitado al momento de viajar.

El procedimiento para pagar el viaje es el siguiente:

Ingresar a la aplicación Cuenta DNI. Seleccionar “Pagar viaje con QR”, dentro de “Más opciones”. Generar el código QR. Acercar el celular al lector habilitado del transporte. Esperar la confirmación de la operación.

El débito puede verse reflejado en los movimientos de la cuenta dentro de las 72 horas posteriores al pago, una vez que la operación impacte.

Además, es posible personalizar los accesos directos de la pantalla principal para ingresar más rápido a esta función.

En qué líneas de colectivos se puede pagar con Cuenta DNI

La modalidad ya funciona en toda la red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires y en numerosas líneas de colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Entre las líneas del AMBA que Banco Provincia menciona se encuentran la 60, 92, 126, 129, 148, 152 y 168, entre otras que incorporaron progresivamente esta tecnología.

También hay líneas provinciales y municipales habilitadas en ciudades bonaerenses como Bahía Blanca, Mar del Plata, Tandil, Olavarría y Necochea, entre otras localidades.

Qué se necesita para pagar un viaje con Cuenta DNI

La nueva modalidad permite abonar el pasaje sin utilizar una tarjeta física y sin realizar una recarga previa, porque el importe se descuenta directamente del saldo disponible en la cuenta.

Para utilizarla, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI y generar el código QR desde la opción específica para pagar viajes.

Cuenta DNI es la billetera digital gratuita de Banco Provincia, que permite realizar distintas operaciones desde el celular, como transferencias y pagos, además de acceder a promociones y descuentos.