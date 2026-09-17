El consumo eléctrico del hogar suele verse afectado por pequeños hábitos cotidianos que pasan desapercibidos, pero generan un impacto significativo en la factura mensual.

Dentro de los electrodomésticos de uso habitual, el lavarropas figura entre los artefactos que más energía demandan, principalmente debido a una práctica extendida que la mayoría de los usuarios realiza de forma automática sin medir sus consecuencias económicas.

El lavado con agua caliente y su impacto directo en la tarifa

El error más frecuente consiste en seleccionar programas de lavado con temperaturas elevadas para la indumentaria cotidiana cuando no resulta necesario.

Entre el 80% y el 90% de la energía eléctrica que consume un lavarropas se destina exclusivamente a calentar el agua mediante su resistencia interna, un proceso de alto requerimiento energético que duplica o triplica el costo de cada ciclo en comparación con las alternativas de agua fría.

La efectividad de los detergentes modernos a baja temperatura

A diferencia de lo que sucedía décadas atrás, las fórmulas actuales de los detergentes líquidos y en polvo están diseñadas específicamente para actuar con máxima eficacia en agua fría.

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Salvo en situaciones puntuales como prendas de salud, sábanas de personas enfermas o manchas de grasa muy complejas, el lavado a temperatura ambiente es suficiente para higienizar la ropa sin deteriorar las fibras ni desgastar los colores.

La carga inadecuada del tambor como factor multiplicador de gasto

Otro hábito perjudicial que potencia el desmedido consumo de luz es encender el equipo a media carga o, en el extremo opuesto, sobrecargarlo por encima de su capacidad máxima.

Realizar lavados con pocas prendas duplica el número de ciclos semanales de manera innecesaria, mientras que saturar el tambor fuerza el motor eléctrico, impide el correcto centrifugado y obliga a repetir el proceso.

Consejos prácticos para optimizar el equipo y pagar menos

Para revertir este gasto excesivo y lograr un ahorro sustancial en el servicio eléctrico, los especialistas recomiendan priorizar los programas “Eco” o de agua fría y esperar a juntar la carga completa indicada por el fabricante antes de cada puesta en marcha.