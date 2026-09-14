La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha informado este lunes, 14 de septiembre de 2026 cómo estará el clima en cada comunidad autónoma y cuáles son las temperaturas máximas y mínimas que se registrarán en cada provincia española.

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 14 de septiembre

El clima en España se caracterizará por una estabilidad generalizada, con cielos poco nubosos o despejados y sin precipitaciones. Habrá intervalos de nubes bajas en el Estrecho, Melilla, norte de Galicia y otras áreas, con brumas y nieblas matinales, especialmente en costas atlánticas al final del día.

Las temperaturas máximas ascenderán en el nordeste peninsular y archipiélagos, superando los 35 grados en zonas del sur y Canarias orientales. Las mínimas aumentarán en el tercio norte. Los vientos serán de levante fuerte en el Estrecho, moderados en otros litorales y flojos en el resto.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielo despejado en Madrid, mínima de 15°C y máxima de 36°C, con mínimas en ligero ascenso en la Sierra (sin cambios en el resto), máximas en ascenso en la Sierra (ligero en el resto) y viento flojo variable.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos mayormente despejados y algo nublados en áreas específicas, con posibilidad de lluvias débiles. Temperaturas entre 12 y 38 grados y vientos variables, predominando el este, con levante fuerte en el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso o despejado y temperaturas que oscilarán entre 12 grados de mínima y 35 grados de máxima, en ascenso. El viento será flojo, variando en dirección y con intervalos moderados por la tarde en Lleida.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

En Aragón habrá cielo poco nuboso o despejado con nubes altas; mínimas sin cambios y máximas en ascenso, más marcado en el Pirineo occidental. Viento flojo y variable, por la tarde de oeste en la mitad norte y de norte en la mitad sur.

El clima en Asturias será poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas y brumas en el litoral y extremo occidental al principio del día. Las temperaturas aumentarán ligeramente, oscilando entre los 14 y 35 grados, con viento flojo variable que se volverá moderado en el litoral.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, con posible banco de niebla en Menorca. Mínima 13°C y máxima 31°C; temperaturas nocturnas con pocos cambios y diurnas en ligero ascenso. Viento flojo variable y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado en general, con intervalos nubosos en costas de las islas occidentales por la mañana. Calima significativa en Lanzarote y Fuerteventura. Temperaturas mínimas de 18 ºC y máximas hasta 33 ºC, siendo moderado el ascenso en las islas orientales. Viento flojo del norte en costas y del sur en interior.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana habrá cielo poco nuboso o despejado, mínimas alrededor de 14 °C sin cambios y máximas en ascenso hasta 34 °C, con viento flojo variable que tenderá a componente este al mediodía e intervalos de moderado por la tarde.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

En Castilla y León, el cielo estará poco nuboso o despejado, con temperaturas en ligero ascenso, localmente moderado en la Cantábrica y el extremo nororiental, viento variable flojo y una temperatura máxima de 35 °C y mínima de 8 °C.

El clima en Albacete se presentará con cielo despejado y algunas nubes altas, con posibilidad de bruma o niebla en la madrugada. Las temperaturas mínimas aumentarán, alcanzando 8 grados, mientras que las máximas subirán ligeramente hasta los 36 grados en la Comunidad. El viento será flojo y variable.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y posibilidad de precipitaciones débiles, temperaturas sin cambios (máxima 25°C y mínima 21°C) y viento de levante moderado.

En Melilla, cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y posibles lloviznas; vientos flojos a moderados del este, con máxima de 28 grados y mínima de 23.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará poco nuboso o despejado, con temperaturas en aumento que alcanzarán hasta 34 grados y mínimas alrededor de 12 grados, además de viento flojo variable tendiendo a norte y nordeste.

En Navarra, cielos poco nubosos o despejados, con temperaturas en aumento (máxima 34 y mínima 11 grados) y viento flojo del norte, variable por la mañana.

En La Rioja, cielo poco nuboso o despejado, temperaturas en ligero a moderado ascenso (máxima 35 grados y mínima 13 grados) y viento flojo variable.

Contenido generado por inteligencia artificial.