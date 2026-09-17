Dos frentes atravesarán la Patagonia durante los próximos días y generarán un marcado cambio en las condiciones meteorológicas. El viento será el principal protagonista, con ráfagas que podrían superar los 80 km/h en distintos sectores, mientras que algunas zonas también tendrán lluvias, nevadas e inestabilidad.

El primer sistema avanzará este jueves 17 de septiembre y, tras una jornada de transición, un segundo frente ingresará desde el océano Pacífico durante el viernes 18 de septiembre. En el norte patagónico, además, se espera un ascenso importante de las temperaturas, con máximas que podrían alcanzar los 29°C.

Primer frente en la Patagonia: dónde se esperan ráfagas de más de 80 km/h

Durante este jueves, un frente frío ingresará desde Chile y avanzará hacia el este de la Patagonia. El fenómeno estará acompañado principalmente por una fuerte intensificación del viento, aunque las precipitaciones serán más puntuales.

Las ráfagas más fuertes podrían registrarse en el norte de Santa Cruz, gran parte de Chubut, el sur de Río Negro y algunos sectores cordilleranos de Neuquén. En esas áreas, los valores podrían superar los 80 km/h.

En la cordillera de Santa Cruz también se prevén lluvias y nevadas, mientras que en sectores del extremo sur podrían aparecer algunos chaparrones. Las temperaturas, por su parte, mostrarán diferencias importantes entre las distintas localidades de la región.

Clima en la Patagonia: se esperan ráfagas de más de 80 km/h, lluvias y nevadas, mientras que algunas localidades de Neuquén y Río Negro podrían alcanzar los 29°C. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Clima en la Patagonia: qué pasará el viernes 18 de septiembre

El viernes llegará un segundo frente desde el océano Pacífico y volverá a generar condiciones de viento intenso. El sistema tendrá mayor incidencia sobre la zona cordillerana de Santa Cruz y los sectores elevados del sur de Chubut.

Antes de su llegada, el viento se reforzará nuevamente: en el centro y norte de Santa Cruz y la estepa de Chubut, las ráfagas podrían superar los 80 km/h, mientras que en el sur de Río Negro podrían alcanzar más de 60 km/h.

También se esperan lluvias en sectores de la cordillera argentina y algunos chaparrones en Santa Cruz. En esa provincia, además, podría producirse alguna tormenta aislada antes del avance del frente.

Temperaturas: dónde hará más calor y qué ciudades tendrán las máximas más bajas

El avance del segundo sistema estará precedido por el ingreso de aire más templado en el norte de la Patagonia. El ascenso térmico será especialmente marcado en Río Negro y Neuquén.

Rincón de los Sauces, en el norte neuquino, podría alcanzar los 29°C durante el viernes. En otras localidades también se esperan temperaturas elevadas para esta época del año, mientras que hacia el extremo sur las condiciones serán mucho más frías.

En Ushuaia, por ejemplo, la máxima prevista será de apenas 6°C y continuará la posibilidad de lluvias.