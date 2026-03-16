La provincia de Neuquén avanza con una obra vial estratégica que busca mejorar la conectividad entre distintas regiones del interior. Se trata de la pavimentación de un tramo de la Ruta Provincial 7 en el sector de Cortaderas, un proyecto que permitirá reducir los tiempos de viaje y fortalecer la infraestructura de transporte. Los primeros kilómetros del nuevo pavimento comenzarán a ejecutarse en las próximas semanas, luego de que se completaran las tareas preliminares de preparación del terreno. La obra forma parte de un acuerdo entre el gobierno provincial y la empresa YPF, y apunta a transformar una traza que actualmente es de ripio en una vía asfaltada que conectará zonas productivas y turísticas del territorio neuquino. El proyecto contempla una extensión total de 116 kilómetros, que irá desde Punta Carranza hasta el empalme con la Ruta Nacional 40 en el paraje Auquinco. Una vez finalizada, la nueva traza permitirá acortar aproximadamente 100 kilómetros de recorrido asfaltado entre las regiones de la Confluencia y el Alto Neuquén, mejorando el acceso entre ambas zonas. Actualmente, las obras se concentran en los primeros 20 kilómetros desde Punta Carranza, donde termina el asfalto existente de la Ruta 7. Además, recientemente se aplicó una capa de imprimación que permitirá iniciar la pavimentación en el corto plazo. La pavimentación de la Ruta 7 forma parte de un programa más amplio impulsado por el gobierno neuquino para mejorar la red vial de la provincia. El objetivo de estas obras es reforzar la seguridad en las rutas, reducir los tiempos de traslado y acompañar el crecimiento económico de distintas regiones. Las mejoras en infraestructura también buscan respaldar actividades productivas clave como el desarrollo energético en Vaca Muerta, la producción regional y el turismo. El plan provincial incluye múltiples intervenciones en distintas rutas estratégicas. Entre las principales obras en ejecución se encuentran: Además, se desarrollan obras en otras regiones del interior que incluyen pavimentaciones, repavimentaciones y mejoras en rutas que conectan localidades y zonas productivas. El programa vial provincial también contempla futuras obras destinadas a ampliar la red de caminos asfaltados. Entre los proyectos en análisis figuran nuevas intervenciones en rutas provinciales clave, así como la construcción de puentes, rotondas y duplicaciones de calzada en sectores con alto tránsito. Una de las iniciativas más ambiciosas es el desarrollo del denominado “Camino de la Fe”, un corredor pavimentado de más de 650 kilómetros que recorrerá el norte de la provincia en paralelo a la Ruta 40. Este eje vial conectará localidades desde Manzano Amargo hasta Villa La Angostura, atravesando más de veinte localidades y fortaleciendo la integración territorial.