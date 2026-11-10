La fugazzeta es la pizza emblema por excelencia en Argentina. De masa gruesa, con abundante queso y cebolla, representa a la perfección el espíritu nacional y se convirtió en uno de los clásicos indiscutidos de las pizzerías porteñas.
Tal es su popularidad que el sábado 21 y el domingo 22 se celebrará la segunda edición de la Fugazzeta Fest, un festival gastronómico que invita a disfrutar de distintas variedades de pizza, participar en clases de cocina en vivo, disfrutar de espectáculos musicales y más.
Qué pizzerías participarán de la Fugazzeta Fest 2026
Bajo el lema “Una porción de nuestra historia”, el festival busca homenajear la pizza más emblemática de Buenos Aires. El encuentro gastronómico se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 11:00 a 21:00 en el Planetario Galileo Galilei ubicado en Palermo.
Las pizzerías que participarán serán las siguientes:
- Antonito
- Burgio
- Crostita
- Fare
- Fugazi
- Gino el Capo
- Kentucky
- La Pizzeteria
- Lo Hot de La Boca
- Morelia
- Roma del Abasto
- Salgado la Pizzería
La propuesta gastronómica incluirá empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y una selección de helados y chocolates de Abuela Goye.
Actividades para toda la familia en la Fugazzeta Fest
Durante ambas jornadas, la Fugazzeta Fest comenzará a las 11:00 con música en vivo y una agenda de actividades para toda la familia. A las 12:15, Amasaditos tendrá una propuesta especialmente pensada para los más chicos.
A las 13:30 comenzará Maestros de la Pizza, un ciclo de aprendizaje gastronómico a cargo de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). Las clases incluirán demostraciones sobre la elaboración de distintos clásicos porteños. La primera estará dedicada a la fugazzeta, protagonista del festival, mientras que las siguientes abordarán la pizza napolitana y la pizza de jamón y morrón.
A las 14:40 será el turno del show pizza freestyle a cargo de Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero que combina malabares, acrobacias y destrezas con la masa en una presentación pensada como espectáculo.
Qué habrá el sábado 21
A las 15:30 se presentará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que combina arias de ópera, canciones populares y humor.
El cierre musical de la jornada estará a cargo de La Reja, que tocará entre las 19:15 y las 20:15. La banda bonaerense combina rock nacional y pop con canciones propias y clásicos del rock argentino.
Qué habrá el domingo 22
La Reja volverá al escenario entre las 15:30 y las 16:30 para una nueva presentación en la segunda jornada del festival.
El domingo tendrá además un cierre sorpresa a partir de las 18:45. La propuesta gastronómica continuará durante toda la jornada, acompañada por música ambiente hasta el final del evento.
Cómo llegar a la Fugazzeta Fest
El festival gastronómico se desarrollará en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el barrio porteño de Palermo. El ingreso será gratuito en ambas jornadas.
Para llegar en transporte público existen diversas opciones. Una opción es utilizar la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia y caminando hasta el Planetario. También se podrá llegar en distintas líneas de colectivo.