Llega la fiesta de la Fugazzeta a Buenos Aires: cuándo será el festival gratuito que celebra la pizza emblema de Argentina.

La fugazzeta es la pizza emblema por excelencia en Argentina. De masa gruesa, con abundante queso y cebolla, representa a la perfección el espíritu nacional y se convirtió en uno de los clásicos indiscutidos de las pizzerías porteñas.

Tal es su popularidad que el sábado 21 y el domingo 22 se celebrará la segunda edición de la Fugazzeta Fest, un festival gastronómico que invita a disfrutar de distintas variedades de pizza, participar en clases de cocina en vivo, disfrutar de espectáculos musicales y más.

Qué pizzerías participarán de la Fugazzeta Fest 2026

Bajo el lema “ Una porción de nuestra historia ”, el festival busca homenajear la pizza más emblemática de Buenos Aires. El encuentro gastronómico se realizará el sábado 21 y domingo 22 de noviembre de 11:00 a 21:00 en el Planetario Galileo Galilei ubicado en Palermo.

Las pizzerías que participarán serán las siguientes:

Antonito

Burgio

Crostita

Fare

Fugazi

Gino el Capo

Kentucky

La Pizzeteria

Lo Hot de La Boca

Morelia

Roma del Abasto

Salgado la Pizzería

La propuesta gastronómica incluirá empanadas de Empanadaza y Las García, torta de ricota de Gino el Capo y una selección de helados y chocolates de Abuela Goye.

Actividades para toda la familia en la Fugazzeta Fest

Durante ambas jornadas, la Fugazzeta Fest comenzará a las 11:00 con música en vivo y una agenda de actividades para toda la familia. A las 12:15, Amasaditos tendrá una propuesta especialmente pensada para los más chicos.

A las 13:30 comenzará Maestros de la Pizza, un ciclo de aprendizaje gastronómico a cargo de la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas de la República Argentina (APYCE). Las clases incluirán demostraciones sobre la elaboración de distintos clásicos porteños. La primera estará dedicada a la fugazzeta, protagonista del festival, mientras que las siguientes abordarán la pizza napolitana y la pizza de jamón y morrón.

A las 14:40 será el turno del show pizza freestyle a cargo de Ezequiel Ortigoza, maestro pizzero que combina malabares, acrobacias y destrezas con la masa en una presentación pensada como espectáculo.

Qué habrá el sábado 21

A las 15:30 se presentará Il Vento, un trío de cantantes líricos del Teatro Colón que combina arias de ópera, canciones populares y humor.

El cierre musical de la jornada estará a cargo de La Reja, que tocará entre las 19:15 y las 20:15. La banda bonaerense combina rock nacional y pop con canciones propias y clásicos del rock argentino.

Qué habrá el domingo 22

La Reja volverá al escenario entre las 15:30 y las 16:30 para una nueva presentación en la segunda jornada del festival.

El domingo tendrá además un cierre sorpresa a partir de las 18:45. La propuesta gastronómica continuará durante toda la jornada, acompañada por música ambiente hasta el final del evento.

Cómo llegar a la Fugazzeta Fest

El festival gastronómico se desarrollará en el Planetario Galileo Galilei, ubicado en avenida Sarmiento y Belisario Roldán, en el barrio porteño de Palermo. El ingreso será gratuito en ambas jornadas.

Para llegar en transporte público existen diversas opciones. Una opción es utilizar la Línea D del subte, descendiendo en la estación Plaza Italia y caminando hasta el Planetario. También se podrá llegar en distintas líneas de colectivo.