La misa que el papa León XIV encabezó este martes en la Escuela de Aviación Militar de Córdoba, con una concurrencia de más de 600.000 fieles, tuvo como uno de sus ejes la santidad vinculada a la Argentina. En su homilía, el Pontífice nombró a sacerdotes, religiosas, laicos y mártires cuyas historias se extienden desde las sierras cordobesas y la Patagonia hasta Roma y España.

León XIV había llegado a la provincia por la mañana y fue recibido por el gobernador Martín Llaryora. En su mensaje recordó tanto a beatos argentinos como a mártires reconocidos por la Iglesia en las últimas décadas.

Los santos ligados al país

Una de las figuras centrales fue san José Gabriel del Rosario Brochero, el Cura Brochero. Nació en 1840 en Santa Rosa de Río Primero y ejerció como sacerdote en Traslasierra, donde recorría a lomo de mula las poblaciones aisladas. Además de impulsar ejercicios espirituales, promovió la construcción de caminos, escuelas, acequias y un acueducto.

Murió en 1914, después de contraer lepra mientras asistía a enfermos, y fue canonizado por Francisco en 2016 . Su labor no se limitó a la predicación: participó en proyectos pensados para comunicar y dotar de servicios a una región de población dispersa y con escasos accesos.

El papa celebró una misa ante cientos de miles de fieles en Córdoba, en la pista de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA). EFE

La otra gran protagonista fue santa María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula. Nacida en Santiago del Estero en 1730, sostuvo la difusión de los Ejercicios Espirituales de san Ignacio luego de la expulsión de los jesuitas de los dominios españoles, en 1767. Recorrió a pie varias provincias, entre ellas Tucumán, Jujuy y Córdoba, y fundó en Buenos Aires la Santa Casa de Ejercicios Espirituales.

Había sido laica consagrada al servicio de los jesuitas desde los 15 años y adoptó el nombre religioso de María Antonia de San José. Francisco la canonizó el 11 de febrero de 2024 y se convirtió en la primera santa argentina.

También fue mencionado san Héctor Valdivielso Sáez, conocido como Benito de Jesús. Nació en Buenos Aires en 1910, se crió en España e integró los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Fue asesinado en Turón, Asturias, durante la revolución de 1934, y Juan Pablo II lo canonizó en 1999 junto con otros mártires de esa persecución religiosa.

El Papa citó también a santa Nazaria Ignacia March Mesa, nacida en España en 1889. Fundó las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, desarrolló gran parte de su obra en Bolivia y murió en Buenos Aires en 1943. Su congregación se orientó a la educación, el acompañamiento de los sectores vulnerables y la acción pastoral. Fue canonizada por Francisco en 2018.

El quinto santo vinculado al país es san Artémides Zatti, un inmigrante italiano que llegó a la Argentina en 1897. Ingresó a la comunidad salesiana y dedicó su vida a los enfermos de Viedma y Carmen de Patagones, donde se desempeñó como enfermero, farmacéutico y administrador hospitalario. Fue beatificado en 2002 y canonizado en 2022, luego de que el Vaticano reconociera un milagro ocurrido en Filipinas y atribuido a su intercesión.

Los beatos que recordó León XIV

Entre los beatos, el Pontífice nombró a Mamerto Esquiú, fraile franciscano, obispo, docente, periodista y político nacido en Catamarca en 1826. Su figura quedó asociada a la defensa de la Constitución Nacional de 1853 y a sus llamados a la concordia. Fue beatificado en 2021, después de que la Iglesia reconociera como milagro la curación de una niña con osteomielitis.

También mencionó a Eduardo Francisco Pironio, nacido en Nueve de Julio, provincia de Buenos Aires, en 1920. Fue obispo, cardenal y miembro de la Curia Romana, y participó del impulso inicial de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Murió en Roma en 1998 y fue beatificado en 2023, tras el reconocimiento vaticano de la recuperación de un bebé de 15 meses en Mar del Plata como hecho milagroso.

El papa León XIV encabezó una multitudinaria misa en Córdoba. captura

Fundadoras y religiosas

Entre las fundadoras de congregaciones, León XIV recordó a la beata María del Tránsito Cabanillas, cordobesa nacida en 1821, creadora de las Hermanas Terciarias Misioneras Franciscanas de la Argentina , una congregación dedicada a la educación, la asistencia y la misión. Nombró también a la beata Catalina de María Rodríguez, nacida en Córdoba en 1823, fundadora de las Hermanas Esclavas del Corazón de Jesús y amiga y colaboradora del Cura Brochero. Ambas dejaron estructuras religiosas que continuaron con sus tareas educativas y pastorales.

La lista incluyó además a la beata María Ludovica de Angelis, religiosa italiana que cumplió gran parte de su servicio en el Hospital de Niños de La Plata y que fue beatificada en 2004. Y a la beata Crescencia Pérez, nacida en Pergamino en 1897, quien ingresó a las Hijas de María Santísima del Huerto, trabajó como enfermera y murió de tuberculosis en 1932. Fue beatificada en 2012 .

Dos jóvenes laicos

El Papa se refirió también a dos jóvenes laicos. El beato Ceferino Namuncurá, hijo del cacique mapuche Manuel Namuncurá, nació en Chimpay, Río Negro, en 1886. Estudió con los salesianos y aspiraba a ser sacerdote para ayudar a su pueblo, pero murió de tuberculosis en Roma, en 1905, a los 18 años.

La beata Laura Vicuña nació en Chile en 1891 y pasó parte de su infancia en la Patagonia argentina, donde estudió con las Hijas de María Auxiliadora. Murió a los 12 años en Junín de los Andes y fue beatificada en 1988.