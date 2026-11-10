Herencias sin testamento: estos son los grupos de personas que pueden reclamar una propiedad de alguien fallecido.

Cuando una persona muere sin dejar testamento, sus bienes no quedan automáticamente a disposición de cualquier familiar. En Argentina, el Código Civil y Comercial establece quiénes tienen derecho a heredar y en qué orden deben ser convocados.

Las reglas también alcanzan a las propiedades, como casas, departamentos y terrenos. Los derechos hereditarios dependen del vínculo con la persona fallecida y de la existencia de otros herederos con prioridad legal.

Quiénes pueden heredar una propiedad si no hay testamento

El artículo 2424 del Código Civil y Comercial establece cuatro grupos de herederos legítimos: descendientes, ascendientes, cónyuge y parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

Sin embargo, no todos heredan al mismo tiempo ni en partes iguales. La ley determina un orden de prioridad y establece cómo se distribuyen los bienes en cada situación.

1. Hijos, nietos y demás descendientes

Los hijos son los primeros en la línea sucesoria y heredan por partes iguales. También pueden recibir una porción de la herencia los nietos y otros descendientes cuando corresponde el derecho de representación.

Esto ocurre, por ejemplo, cuando un hijo de la persona fallecida murió antes que ella: sus propios hijos pueden ocupar su lugar en la sucesión y recibir la parte que le habría correspondido.

Los hijos adoptivos tienen los mismos derechos hereditarios que los hijos por naturaleza.

Quiénes pueden heredar una propiedad si no hay testamento. Magnific.

2. Padres, abuelos y otros ascendientes

Cuando la persona fallecida no tiene descendientes, pueden heredar sus ascendientes. En este grupo se encuentran los padres, abuelos y demás familiares que estén en línea ascendente.

El Código establece que heredan los ascendientes de grado más próximo y que la herencia se divide por partes iguales entre ellos.

3. El cónyuge de la persona fallecida

El cónyuge también tiene derechos hereditarios, aunque la porción que recibe depende de qué otros familiares concurran a la sucesión.

Si hay hijos, el cónyuge hereda una parte igual a la de cada uno de ellos sobre los bienes propios del fallecido. En cambio, no participa como heredero en la mitad de los bienes gananciales que correspondía al fallecido: conserva su propia mitad por la liquidación de la comunidad.

Si la persona fallecida no tenía descendientes, pero sí ascendientes, al cónyuge le corresponde la mitad de la herencia. Cuando no existen descendientes ni ascendientes, hereda la totalidad y excluye a los parientes colaterales.

La separación de hecho sin voluntad de unirse y el divorcio excluyen el derecho hereditario entre cónyuges.

4. Hermanos, sobrinos, tíos y primos

Si no existen descendientes, ascendientes ni cónyuge, pueden heredar los parientes colaterales hasta el cuarto grado inclusive.

En este grupo se encuentran los hermanos, sobrinos, tíos y primos hermanos. La ley establece que los familiares de grado más próximo desplazan a los más lejanos, con una excepción para los descendientes de hermanos, que pueden heredar por representación.

Por ejemplo, si una persona fallece sin hijos, padres ni cónyuge, sus hermanos pueden reclamar la herencia. Si alguno de ellos murió antes, sus descendientes pueden ocupar su lugar en los casos previstos por la ley.

Qué pasa si una persona fallece sin herederos

Si no existen herederos ni personas que reciban los bienes por legado, la herencia puede ser declarada vacante. En ese caso, los bienes corresponden al Estado nacional, provincial o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según dónde estén situados.

Cómo se inicia el trámite para reclamar una herencia

Para que los bienes pasen formalmente a los herederos, debe iniciarse un proceso sucesorio ante la Justicia. El trámite se presenta ante los tribunales del último domicilio de la persona fallecida.

Durante el proceso se identifican los herederos, se determina qué bienes y deudas integran la herencia y se dicta la declaratoria de herederos. Esta resolución judicial reconoce quiénes tienen derecho a recibir el patrimonio.

Una vez cumplidas las etapas correspondientes, los bienes pueden dividirse entre los herederos y realizarse las inscripciones necesarias para transferir la titularidad de una propiedad.