La pizza gigante estilo Nueva York llegó a ZONA para convertirse en la protagonista de cualquier salida grupal. Con su clásico formato XL, masa fina y abundantes ingredientes, es una propuesta pensada para quienes prefieren compartir una sola pizza enorme antes que pedir porciones individuales.

Disponible en las sucursales de Temperley y José C. Paz, esta especialidad se suma a una propuesta que combina gastronomía y entretenimiento en un mismo lugar, ideal para disfrutar con amigos, en familia o para celebrar una ocasión especial.

Por qué la pizza estilo Nueva York es perfecta para compartir

La versión neoyorquina se destaca por su masa delgada, flexible y con bordes crocantes. Cada porción puede doblarse al estilo tradicional de Nueva York, una característica que la diferencia de otros tipos de pizza y que suma practicidad al momento de comer.

A esto se suman la clásica salsa de tomate, el queso mozzarella y distintas opciones de ingredientes que potencian su sabor. El resultado es una pizza abundante, ideal para compartir y disfrutar sin apuro alrededor de la mesa.

En ZONA, la propuesta no termina cuando llega la comida. El espacio cuenta con videojuegos de última generación, pistas de bowling y sectores destinados a eventos y festejos, convirtiendo la visita en un plan completo para todas las edades. La combinación entre entretenimiento y gastronomía permite extender la salida y disfrutar distintas actividades en un mismo lugar, sin necesidad de trasladarse.

Foto: COTO.

Un lugar pensado para compartir, divertirse y comer rico

Ya sea para una reunión entre amigos, un cumpleaños o una salida familiar, la pizza gigante estilo Nueva York encuentra el escenario ideal en ZONA. Su tamaño genera impacto desde el primer momento y rápidamente se convierte en el centro de la mesa.

Además, las promociones y las opciones de juego disponibles durante toda la jornada suman un atractivo extra para quienes buscan algo más que una comida tradicional.

Con la incorporación de la pizza XL estilo Nueva York, ZONA refuerza una experiencia que combina buena comida, entretenimiento y momentos compartidos. Una alternativa diferente para quienes buscan disfrutar de una salida completa en el conurbano bonaerense, con pizza, bowling, videojuegos y muchas razones para volver.