La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha comunicado las condiciones climáticas previstas para cada comunidad autónoma y las temperaturas más altas y más bajas que se podrán observar en cada una de las provincias de España.

Pronóstico del tiempo para España para este sábado 1 de agosto

El clima en España se caracterizará por un tiempo estable en la mayor parte del país, con cielos poco nubosos o despejados. En el norte de Galicia y Cantábrico occidental habrá cielos nubosos con probables lluvias débiles que remitirán durante la tarde.

Por la tarde se desarrollará nubosidad en el tercio este, con chubascos y tormentas, algunas localmente fuertes. Las temperaturas máximas ascenderán ligeramente, superando los 35 grados en amplias zonas y habrá noches tropicales en el sur peninsular y Canarias.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este sábado?

El clima en Madrid estará poco nuboso o despejado, con temperaturas que oscilarán entre 20 y 39 grados y vientos flojos que aumentarán a moderados.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos en Andalucía, con intervalos de nubes bajas y posible niebla en el litoral. Se prevén tormentas con granizo y fuertes vientos en las sierras orientales por la tarde. Temperaturas mínimas en ascenso, alcanzando 21 grados y máximas estables cerca de 43 grados. Vientos flojos a moderados del oeste por la tarde.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña presenta cielo poco nuboso por la mañana y se espera nubosidad en Tarragona por la tarde, con posibilidad de chubascos y tormentas. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 40 grados, con vientos flojos que se intensificarán en el sur por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso o despejado y nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico y los Pirineos por la tarde, donde se esperan chubascos ocasionales, especialmente en el sureste. Las temperaturas oscilarán entre 15 grados de mínima y alcanzarán los 39 grados en máxima. El viento será flojo, con dirección variable, predominando del noroeste en el valle del Ebro y del oeste en el sistema Ibérico occidental por la tarde.

El clima en Asturias se presentará nuboso con posibles brumas y nieblas. Habrá lluvias débiles en el litoral occidental por la mañana. Las temperaturas oscilarán entre 15 y 26 grados, con máximas en ligero ascenso. Viento del noreste en el litoral y variable en el interior.

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con brumas y niebla matinal; temperaturas estables (mínimas algo más altas y máximas algo más bajas); noches tropicales, sobre todo en la costa; viento flojo del este y sureste con brisas costeras.

Predominio de cielos poco nubosos, con calima en altura afectando a medianías y cumbres de las islas. Temperaturas alcanzando máximas de 34 °C en zonas del interior y mínimas que no bajarán de 18 °C. Viento de componente norte entre flojo y moderado, con intervalos de fuerte en el sureste y noroeste de las islas montañosas.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso en la Comunidad Valenciana con chubascos y tormentas por la tarde; temperaturas entre 20 y 38 grados.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León será poco nuboso o despejado, con algunas nubes bajas en el extremo nororiental y nubes de evolución en zonas de montaña; las temperaturas mínimas oscilan entre 10 grados y las máximas alcanzarán los 36 grados, con un ligero descenso en las mínimas y un ligero ascenso en las máximas, además de vientos del noreste girando a oeste y suroeste, flojos o moderados.

El clima estará poco nuboso con nubes altas por la tarde y nubosidad en los sistemas Central e Ibérico. En Albacete y el este de Cuenca, se esperan chubascos dispersos con tormenta, que podrían ser fuertes en algunas áreas. Las temperaturas mínimas descenderán en Guadalajara y aumentarán en el sur de Ciudad Real y Albacete, alcanzando máximas de hasta 40 grados. Los vientos serán flojos al inicio, aumentando a moderados de sur y suroeste en horas centrales, con rachas fuertes durante las tormentas.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos nubosos con nubes bajas y brumas, posibles bancos de niebla y ligera presencia de polvo en suspensión; temperaturas sin cambios (máx 28 °C, mín 21 °C) y Levante flojo.

En Melilla habrá cielos poco nubosos con intervalos de nubes bajas y ligera presencia de polvo en suspensión al sur; temperaturas en ascenso, con máxima de 33 grados y mínima de 25 y vientos flojos de levante.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima estará nuboso por la mañana, con brumas en zonas altas y posibilidad de lluvias débiles en el noroeste; las temperaturas oscilarán entre 15 y 32 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes bajas a primeras horas y algo de evolución diurna; mínima 16 °C y máxima 38 °C, con viento del noroeste y norte, flojo o moderado.