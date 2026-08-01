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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante las próximas 48 horas continuarán registrándose lluvias de moderadas a intensas en diferentes sectores de Colombia. Aunque en buena parte del territorio predominarán condiciones secas, varias regiones mantendrán precipitaciones con altos acumulados y probabilidad de tormentas eléctricas.
De acuerdo con el más reciente pronóstico del organismo, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente del país y en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones en las zonas donde se esperan las precipitaciones más fuertes.
Las zonas con las lluvias más intensas este sábado
Para este sábado 1.° de agosto, el Ideam prevé condiciones secas en gran parte del país, pero mantiene la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos, acompañadas de posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.
Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:
- Sur de Cesar.
- Sur de Bolívar.
- Sur y occidente de Córdoba.
- Norte y occidente de Antioquia.
- Sur y occidente de Norte de Santander.
- Oriente y sur de Santander.
- Occidente de Risaralda.
- Chocó.
- Valle del Cauca.
- Cauca.
- Nariño.
- Caquetá.
- Occidente de Putumayo.
- Sureste de Guainía.
Además, se estiman lluvias ligeras en sectores del sur de La Guajira, Sucre, Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca, Caldas, Quindío, sur de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también podrían presentarse lluvias ocasionales, principalmente sobre el área marítima.
El domingo seguirán las lluvias en varias regiones
Para el domingo 2 de agosto continuará el tiempo seco en buena parte de las regiones Caribe y Andina, pero persistirán las precipitaciones de moderadas a fuertes sobre sectores del occidente del país, así como en zonas de la Orinoquía y la Amazonía.
El Ideam prevé que las lluvias más importantes se mantengan en áreas del Pacífico, Antioquia, Córdoba, Bolívar y algunos sectores del oriente colombiano, mientras que otras regiones registrarán precipitaciones ligeras a moderadas a lo largo de la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad se extenderán durante todo el fin de semana.
Cómo protegerse de tormentas eléctricas y vientos fuertes
Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:
- Buscar un refugio seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.
- No ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas.
- Suspender actividades deportivas o recreativas al aire libre durante una tormenta.
- Revisar el estado de techos y estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos.
- Limpiar canales, bajantes y sumideros para facilitar el drenaje del agua lluvia.
Recomendaciones ante el riesgo de incendios de cobertura vegetal
El Ideam también recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención frente a posibles incendios de cobertura vegetal:
- Apagar completamente las fogatas y no dejar residuos como vidrios o materiales combustibles en zonas naturales.
- Reportar de inmediato cualquier incendio a las autoridades competentes.
- Mantener activos los planes de prevención y respuesta por parte de las autoridades ambientales, consejos de gestión del riesgo y cuerpos de bomberos para atender oportunamente cualquier emergencia.