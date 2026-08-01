En esta noticia

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante las próximas 48 horas continuarán registrándose lluvias de moderadas a intensas en diferentes sectores de Colombia. Aunque en buena parte del territorio predominarán condiciones secas, varias regiones mantendrán precipitaciones con altos acumulados y probabilidad de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del organismo, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente del país y en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones en las zonas donde se esperan las precipitaciones más fuertes.

Malas noticias.Se despide uno de los supermercados históricos del país | Más de 100 tiendas cerraron sus puertas
Histórico.Colombia inaugura el túnel más largo de toda América Latina | Inversión récord y 3 horas menos en los viajes

Las zonas con las lluvias más intensas este sábado

Para este sábado 1.° de agosto, el Ideam prevé condiciones secas en gran parte del país, pero mantiene la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos, acompañadas de posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

  • Sur de Cesar.
  • Sur de Bolívar.
  • Sur y occidente de Córdoba.
  • Norte y occidente de Antioquia.
  • Sur y occidente de Norte de Santander.
  • Oriente y sur de Santander.
  • Occidente de Risaralda.
  • Chocó.
  • Valle del Cauca.
  • Cauca.
  • Nariño.
  • Caquetá.
  • Occidente de Putumayo.
  • Sureste de Guainía.

Además, se estiman lluvias ligeras en sectores del sur de La Guajira, Sucre, Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca, Caldas, Quindío, sur de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también podrían presentarse lluvias ocasionales, principalmente sobre el área marítima.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. (Imagen: Shutterstock).
Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. (Imagen: Shutterstock).

El domingo seguirán las lluvias en varias regiones

Para el domingo 2 de agosto continuará el tiempo seco en buena parte de las regiones Caribe y Andina, pero persistirán las precipitaciones de moderadas a fuertes sobre sectores del occidente del país, así como en zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

El Ideam prevé que las lluvias más importantes se mantengan en áreas del Pacífico, Antioquia, Córdoba, Bolívar y algunos sectores del oriente colombiano, mientras que otras regiones registrarán precipitaciones ligeras a moderadas a lo largo de la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad se extenderán durante todo el fin de semana.

Cómo protegerse de tormentas eléctricas y vientos fuertes

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:

  • Buscar un refugio seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.
  • No ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas.
  • Suspender actividades deportivas o recreativas al aire libre durante una tormenta.
  • Revisar el estado de techos y estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos.
  • Limpiar canales, bajantes y sumideros para facilitar el drenaje del agua lluvia.

Te puede interesar

Confirmado y oficial | El Gobierno decretó que el lunes será feriado y los trabajadores tendrán un nuevo fin de semana largo

Te puede interesar

Es oficial | Venezuela, Brasil y Paraguay bloquean el ingreso al país de ciudadanos que hayan postergado la renovación del pasaporte

Te puede interesar

Ley de Alquileres para todos: se suprime el incremento cada 3 meses y los arrendatarios podrán acordar con el dueño

Recomendaciones ante el riesgo de incendios de cobertura vegetal

El Ideam también recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención frente a posibles incendios de cobertura vegetal:

  • Apagar completamente las fogatas y no dejar residuos como vidrios o materiales combustibles en zonas naturales.
  • Reportar de inmediato cualquier incendio a las autoridades competentes.
  • Mantener activos los planes de prevención y respuesta por parte de las autoridades ambientales, consejos de gestión del riesgo y cuerpos de bomberos para atender oportunamente cualquier emergencia.