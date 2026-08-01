Las condiciones climáticas que se esperan este fin de semana.

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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) advirtió que durante las próximas 48 horas continuarán registrándose lluvias de moderadas a intensas en diferentes sectores de Colombia. Aunque en buena parte del territorio predominarán condiciones secas, varias regiones mantendrán precipitaciones con altos acumulados y probabilidad de tormentas eléctricas.

De acuerdo con el más reciente pronóstico del organismo, las lluvias se concentrarán principalmente en el occidente del país y en sectores de las regiones Caribe, Orinoquía y Amazonía. Las autoridades recomiendan mantenerse atentos ante posibles crecientes súbitas, deslizamientos e inundaciones en las zonas donde se esperan las precipitaciones más fuertes.

Las zonas con las lluvias más intensas este sábado

Para este sábado 1.° de agosto, el Ideam prevé condiciones secas en gran parte del país, pero mantiene la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos, acompañadas de posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche.

Los mayores acumulados de lluvia se esperan en:

Sur de Cesar.

Sur de Bolívar.

Sur y occidente de Córdoba.

Norte y occidente de Antioquia.

Sur y occidente de Norte de Santander.

Oriente y sur de Santander.

Occidente de Risaralda.

Chocó.

Valle del Cauca.

Cauca.

Nariño.

Caquetá.

Occidente de Putumayo.

Sureste de Guainía.

Además, se estiman lluvias ligeras en sectores del sur de La Guajira, Sucre, Boyacá, norte y oriente de Cundinamarca, Caldas, Quindío, sur de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas. En el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina también podrían presentarse lluvias ocasionales, principalmente sobre el área marítima.

Las condiciones climáticas previstas para este fin de semana. (Imagen: Shutterstock).

El domingo seguirán las lluvias en varias regiones

Para el domingo 2 de agosto continuará el tiempo seco en buena parte de las regiones Caribe y Andina, pero persistirán las precipitaciones de moderadas a fuertes sobre sectores del occidente del país, así como en zonas de la Orinoquía y la Amazonía.

El Ideam prevé que las lluvias más importantes se mantengan en áreas del Pacífico, Antioquia, Córdoba, Bolívar y algunos sectores del oriente colombiano, mientras que otras regiones registrarán precipitaciones ligeras a moderadas a lo largo de la jornada, por lo que las condiciones de inestabilidad se extenderán durante todo el fin de semana.

Cómo protegerse de tormentas eléctricas y vientos fuertes

Ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales, el Ideam recomienda:

Buscar un refugio seguro y evitar permanecer en espacios abiertos.

No ubicarse debajo de árboles ni cerca de estructuras metálicas altas.

Suspender actividades deportivas o recreativas al aire libre durante una tormenta.

Revisar el estado de techos y estructuras que puedan verse afectadas por los fuertes vientos.

Limpiar canales, bajantes y sumideros para facilitar el drenaje del agua lluvia.

Recomendaciones ante el riesgo de incendios de cobertura vegetal

El Ideam también recuerda la importancia de mantener las medidas de prevención frente a posibles incendios de cobertura vegetal: