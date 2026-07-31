Las lluvias seguirán siendo protagonistas este viernes en buena parte de México. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtieron que se esperan precipitaciones de fuertes a intensas en estados del noroeste, centro, sur y sureste del país, acompañadas de descargas eléctricas, rachas de viento y posible caída de granizo.

Las autoridades señalaron que estas condiciones climatológicas podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones urbanas, deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, además de bancos de niebla que reducirán la visibilidad en distintos tramos carreteros. Por ello, exhortaron a la población a mantenerse informada y aplicar medidas preventivas para evitar riesgos.

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¿Qué estados tendrán las lluvias más intensas?

De acuerdo con el pronóstico oficial del SMN, las lluvias más importantes se distribuirán de la siguiente manera:

Lluvias muy fuertes (50 a 75 mm):

Morelos.

Puebla (oeste y suroeste).

Oaxaca (noroeste).

Lluvias fuertes (25 a 50 mm):

Baja California Sur (sur).

Sonora.

Sinaloa.

Chihuahua.

Durango.

Nayarit.

Jalisco.

Colima.

Michoacán.

Guanajuato.

Querétaro.

Hidalgo.

Tlaxcala.

Estado de México.

Ciudad de México.

Veracruz.

Guerrero.

Chiapas.

Campeche.

Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):

Zacatecas.

Tabasco.

Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):

Baja California.

Coahuila.

Nuevo León.

Aguascalientes.

San Luis Potosí.

Tamaulipas.

Las precipitaciones podrían provocar inundaciones, deslaves, caída de granizo y afectaciones en carreteras. Gobierno de México

El SMN indicó que las precipitaciones podrían estar acompañadas por actividad eléctrica y granizo, por lo que el riesgo de inundaciones repentinas y afectaciones en zonas urbanas y carreteras será mayor.

Las medidas preventivas que recomienda Protección Civil

Ante este panorama, la Coordinación Nacional de Protección Civil pidió a la población reforzar las medidas de autocuidado y atender únicamente la información difundida por canales oficiales.

Las lluvias seguirán siendo protagonistas este viernes en buena parte de México. Gobierno de México

Las principales recomendaciones son:

Evitar cruzar calles inundadas, ríos, arroyos o cauces con corriente de agua.

Reducir la velocidad al conducir y aumentar la distancia de seguridad.

Extremar precauciones por la baja visibilidad durante las lluvias.

Alejarse de árboles, postes y anuncios espectaculares que puedan caer por las rachas de viento.

Mantener limpias coladeras y desagües cercanos a la vivienda.

Permanecer atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional y de Protección Civil.

Además de las lluvias, persistirá la onda de calor

Aunque las precipitaciones dominarán gran parte del territorio nacional, el calor extremo continuará en diversas entidades.

Se prevén temperaturas superiores a 45 grados Celsius en zonas del noreste de Baja California y el noroeste de Sonora.

Asimismo, la onda de calor persistirá en regiones de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Oaxaca y Chiapas, por lo que las autoridades también recomendaron mantenerse hidratado, evitar la exposición prolongada al sol durante las horas de mayor temperatura y seguir las indicaciones de Protección Civil.