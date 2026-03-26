El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que volverán las tormentas y lluvias que afectarán a la región del AMBA el próximo viernes 27, sábado y parte del domingo 29 de marzo. Este cambio climático también afectará al norte bonaerense y el sur del Litoral. El organismo meteorológico indicó que la región del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se encuentra en un proceso de inestabilización que crecerá hacia el fin de semana. Retornará la humedad en la capa baja de la atmósfera en el norte de la provincia de Buenos Aires, lo que generará un aumento de la nubosidad e inestabilidad en el ambiente durante el viernes. Además, durante la tarde-noche se esperan chaparrones y tormentas aisladas sobre la región del AMBA, lo que será la antesala a lo que espera este fin de semana. Para el sábado al mediodía, se espera mayor probabilidad de tormentas y lluvias con temperaturas que rondarán los 25°C. Ya para el domingo, se producirá un aumento de la temperatura con valores entre los 28°C y 29°C con un día muy soleado. El viernes estará nublado en mayor parte del día con probabilidad de algunas lluvias aisladas, sin embargo, el sábado se esperan fuertes tormentas durante todo el día y madrugada del domingo. La probabilidad de precipitaciones en ambos días es del 40%, por lo que se recomienda tener esta información presente antes de realizar sus actividades del fin de semana.