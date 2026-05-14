La conexión entre Santo Tomé y Santa Fe capital atraviesa una transformación histórica con la construcción de un nuevo Puente Carretero que promete cambiar por completo la circulación en una de las zonas más transitadas de la provincia. La obra busca descomprimir el intenso tráfico diario entre ambas ciudades y mejorar la conectividad, ubicándose como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de Santa Fe. La construcción comenzó en marzo de 2025 y actualmente registra un avance del 40%, según informó el Gobierno provincial. La obra está a cargo de la unión transitoria de empresas conformada por Lemiro Petroboni SA, SE.MI.SA y Cocivial SA, y demanda una inversión de $ 39.811 millones financiados íntegramente por la provincia de Santa Fe. El nuevo viaducto se construye al sur y en paralelo al puente actual, con el objetivo de reorganizar el tránsito metropolitano. En cuanto al avance estructural, ya se completaron 40 de las 42 pilas previstas para la obra. Además, se fabricaron 80 de las 215 vigas proyectadas y 60 ya fueron montadas. Asimismo, se informó que también se finalizaron 13 de los 43 vanos contemplados y se hormigonaron 6 tableros, lo que refleja un importante progreso en distintos sectores del proyecto. El nuevo Puente Carretero tendrá características pensadas para mejorar la seguridad vial y agilizar el tránsito en la zona metropolitana. Una vez habilitado, el puente actual quedará destinado exclusivamente al tránsito hacia Santo Tomé, mientras que el nuevo absorberá la circulación en dirección a Santa Fe capital, ambos con dos carriles para optimizar el flujo vehicular. Además de la estructura principal, continúan las tareas sobre los accesos en ambas cabeceras. En Santa Fe capital se realizan trabajos de mejoramiento de subrasante, hormigonado de base y movimientos de suelo entre el Automóvil Club y el Puente Circunvalación, junto con tareas de terraplenamiento. En Santo Tomé ya comenzaron las primeras intervenciones necesarias para avanzar con la conexión vial. Entre ellas, se concretó la demolición de una vivienda lindante al área de obra para permitir el desarrollo de la infraestructura complementaria que acompañará el funcionamiento del nuevo puente.