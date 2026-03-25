El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta por la llegada de un frente de nubes negras con intensa actividad eléctrica que traerán tormentas, lluvias abundantes y vientos inestables. El organismo meteorológico alertó sobre la llegada de un temporal que afectará a la provincia de Buenos Aires. Las lluvias comenzarán en el norte, con impacto en localidades como Pergamino, Zárate y Dolores. Hacia el mediodía, las tormentas se desplazarán hacia el centro y el sudeste de la provincia. Aunque el domingo se espera una leve mejora en las condiciones del tiempo, durante la madrugada del lunes las lluvias volverán, inicialmente en el sudoeste bonaerense y avanzando de manera gradual hacia el centro y el noreste. Según el pronóstico, el tiempo mejorará pasado el mediodía del lunes. El temporal también alcanzará a provincias vecinas como Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa, donde se esperan precipitaciones de intensidad similar. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: