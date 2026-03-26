El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió por el ingreso de un frente de tormentas que traerán lluvias intensas, vientos y una inesperada ola de calor. El temporal impactará principalmente en la provincia de Tucumán, aunque también se extenderá a zonas cercanas. El organismo meteorológico advirtió sobre la llegada de un fenómeno que afectará a la provincia de Tucumán. Las lluvias comenzaron el miércoles y se extenderán hasta el viernes a la noche. Si bien se espera una leve mejora durante la mañana del viernes, con algunas lloviznas aisladas, la capital tucumana volverá a verse impactada por tormentas hasta el cierre de la jornada. De acuerdo con el pronóstico, durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana el tiempo se mantendrá mayormente nublado, aunque acompañado por temperaturas elevadas que irán en ascenso hasta alcanzar los 34°C de máxima el miércoles 1 de abril. El Servicio Meteorológico Nacional difundió el pronóstico extendido para los próximos días: Luego de un fin de semana inestable, el organismo climático informó que las lluvias volverán a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires este sábado. Las tormentas comenzarán durante la mañana y se extenderán hasta el domingo a la mañana. Para los días siguientes, se esperan días mayormente nublados, con temperaturas que oscilarán entre 22°C de mínima y 28°C de máxima.