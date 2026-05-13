Tras una semana marcada por mañanas frescas y secas, una fuerte tormenta llegará a las provincias ubicadas al noreste argentino. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta roja por lluvias que se prolongarán por largas horas con ráfagas de viento. El organismo publicó el pronóstico extendido del clima para la semana y alertó por el ingreso de nubes negras cargadas de lluvias a las provincias de Misiones, Formosa, Chaco y Corrientes. Se espera que los primeros chubascos aparezcan durante la noche del sábado para paliar los cómodos 22°. La caída abundante de agua se prolongará por varias horas y se espera que esté acompañada de vientos y actividad eléctrica. El SMN también alertó por la llegada de un extenso periodo de inestabilidad climática que golpeará Ushuaia y Tierra del Fuego. Según las estimaciones, entre el miércoles y el viernes habrá lluvias constantes con fuertes ráfagas que podrían limitar la circulación en diversos sectores de la provincia. Las probabilidades de lluvias oscilarán entre el 40% y e 70% con temperaturas que podrían perforar los 0° y hasta caída de granizo. Buenos Aires experimentó una semana con mañanas de bajas temperaturas de 6° y tardes soleadas con máximas de 21°. La poca presencia de nubes permitió que el sol caliente los fríos días de otoño. Se registró nula presencia de lluvias y se espera que para el resto de la semana continúe de la misma manera con una máxima de 17°. El pronóstico del clima indica lo siguiente: