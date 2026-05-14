Luis Caputo cerró una licitación de deuda exitosa: pudo lograr un rollover del 110% de los vencimientos y, en paralelo, captó u$s 300 millones en los Bonares AO27 y AO28, en una jornada que confirmó el buen momento de acceso al financiamiento local del Tesoro. Por instrumentos en pesos y dólar linked, Caputo recibió ofertas por $14,40 billones y adjudicó $10,71 billones en valor efectivo. El papel más pedido de la licitación en pesos fue la Lecap con vencimiento el 30 de septiembre (S30S6), que concentró la mayor parte de la adjudicación: $4,18 billones en valor nominal y una tasa anual efectiva del 28,14%. La tasa mensual de corte fue del 2,09%. En el tramo indexado, los bonos duales CER/TAMAR acapararon la atención. El nuevo bono con vencimiento en junio de 2028 recibió ofertas por casi $4,9 billones y el Tesoro adjudicó $2,43 billones con una tasa real del 4% sobre CER. El dual a junio de 2029 (TXMJ9) captó $2,9 billones adjudicados a una tasa del 6,19% sobre CER. La fuerte demanda por estos instrumentos, básicamente los bancos, confirma que siguen pidiendo cobertura porla inflación o bien por suba de tasa mayorista (TAMAR). Los bonos CER puros tuvieron una participación más acotada. El Boncer a mayo de 2027 (TZXY7) recibió $310 mil millones en ofertas y se adjudicaron $216 mil millones a CER +1,54%, mientras que el Boncer a septiembre de 2027 (TZXS7) captó $732.000 millones adjudicados a CER +5,04%. En el capítulo de la deuda en dólares, Caputo licitó dos bonos, el Bonar 2027 y 2028 y se alzó con u$s 300 millones. El tramo corto, el AO27 con vencimiento en octubre del año próximo, dentro de la actual gestión Milei, captó u$s 150 millones a una tasa anual de 5%. El tramo más largo, el AO28 con vencimiento en octubre de ese año, colocó otros u$s 150 millones pero a un costo más elevado: 8,24% anual, diferencia que expresa el costo adicional que el mercado exige por extender el plazo un año adicional con elecciones en el medio. Podría igual señalarse que el “riesgo Elecciones 2027” bajó de la anterior licitación hace 15 días, de 350 puntos, a los 324 puntos de ayer (surgen de restar los rendimientos de los dos papeles, del 8,24% y el 5%). En ambos instrumentos la demanda superó a la oferta y el Tesoro debió aplicar prorrateo. Hoy habrá una segunda rueda, al mismo precio de corte y de tasas, por hasta u$s 100 millones adicionales en cada tramo. El resultado da sostén el plan de Caputo de estirar los vencimientos de la deuda para después de las elecciones presidenciales del 2027 y así evitar ruidos en la campaña previa. El clima en mercados internacionales previo a la licitación distaba de ser el mejor. La inflación mayorista de abril en Estados Unidos llegó por encima de lo esperado y volvió a poner presión sobre los activos financieros. El dato reavivó los temores sobre la persistencia del shock energético, golpeó a las acciones tecnológicas y empujó hacia arriba los rendimientos de los bonos del Tesoro. La UST2Y avanzó 5 puntos básicos hasta 4% y la UST10Y sumó otros 5 puntos hasta 4,46%, acercándose a los máximos de marzo. “El índice de bonos del Tesoro cayó 0,3%, con los corporativos Investment Grade bajando 0,4%, los High Yield perdiendo 0,2% y la deuda de mercados emergentes retrocediendo 0,4%. El mercado continúa descontando que no habrá recortes en las tasas durante 2026” destacó un informe del Grupo Cohen. En la medida en que Caputo siga estirando plazo de la deuda en pesos y dólares, y sumando dólares para reservas del BCRA, el riesgo país volverá a caer. La clave pasa por prepararse para la incertidumbre electoral del 2027, disminuyendo vencimientos. Tiene que acompañar el clima internacional: hoy el mercado sigue sufriendo los idas y vueltas de Wall Street.