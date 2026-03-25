El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que llegará al país un frente de tormentas que se mantendrá durante 48 horas en diferentes puntos. En este sentido, el SMN indicó que las tormentas serán de intensidad variada y habrá una fuerte presencia de actividad eléctrica, por lo que deberán tomarse una serie de recaudos frente a este tipo de fenómenos meteorológicos. Asimismo, las lluvias que se darán en Santa Fe y Córdoba serán de variada intensidad con fuertes ráfagas de vientos y caída de granizo. El Servicio Meteorológico Nacional indicó que los días viernes 27 y sábado 28 de marzo se registrarán tormentas de variada intensidad en las provincias de Córdoba y Santa Fe, las cuales se mantendrán vigentes a lo largo de ambas jornadas. Por su parte, el pronóstico anticipó que la centralidad del fenómeno meteorológico se dará en las capitales de ambas provincias y las condiciones mejorarán hacia el día domingo. En tanto, y luego de las lluvias, se producirá un aumento en las temperaturas y habrá una suba sostenida tanto en la capital de Santa Fe como en Córdoba. De este modo, en el centro santafesino las máximas llegarán a los 32 grados mientras que en la capital cordobesa ascenderá a 30 grados. El Servicio Meteorológico Nacional dispone de un sistema de alerta de alerta temprana compuesto por cuatro niveles que se utilizan para prevenir a la población ante la presencia de diferentes fenómenos meteorológicos que pudieran poner en riesgo la integridad física de las personas. En este aspecto, las alertas meteorológicas están divididas en los colores rojo, naranja, amarillo y verde, los cuales se utilizan para advertir sobre el grado de peligrosidad de las condiciones climáticas. De tal modo, cada tipo de alerta meteorológica tiene las siguientes características: Por su parte, el sistema de alerta temprana utiliza diferentes tipos de radares para anticipar las condiciones meteorológicas de todo el país, ya sea por precipitaciones, corrientes ventosas y temperaturas extremas, tanto en los meses de invierno como de verano.